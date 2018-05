Giro d'Italia 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso e orari (19^ tappa Venaria Reale Bardonecchia)

Diretta Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 19^ tappa Venaria Reale-Bardonecchia: percorso e orari del tappone con Colle delle Finestre e arrivo in salita (oggi 25 maggio).

25 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Giro d'Italia 2018: Froome sullo Zoncolan. Oggi altra tappa epica (da Facebook)

Il Giro d’Italia 2018 vivrà con la Venaria Reale-Bardonecchia (Jafferau) di 184 km una durissima diciannovesima tappa, una di quelle che potrebbero scrivere la storia. Spicca naturalmente il Colle delle Finestre, che con i suoi 2178 metri d’altitudine sarà la Cima Coppi del Giro d’Italia numero 101, reso ancora difficile dalla seconda metà su fondo stradale in sterrato; l’incognita è la lontananza dal traguardo, visto che per la prima volta non si arriverà al Sestriere dopo avere superato il Colle delle Finestre ma si proseguirà fino a Bardonecchia, dove però comincerà l’ascesa finale verso l’arrivo in salita allo Jafferau, tanto per non farci mancare nulla in una giornata che se vedrà attacchi decisi fin dal Colle delle Finestre potrebbe riscrivere l’intera storia del Giro d’Italia 2018, ma che sarà in ogni caso molto delicata. Provincia di Torino protagonista assoluta di una frazione che certamente sarà tutta da vivere e che andiamo di conseguenza adesso a presentare più nel dettaglio in tutte le informazioni utili.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 19^ TAPPA

Per seguire il Giro d’Italia 2018 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono come di consueto Rai Due e Rai Sport + HD. I collegamenti per la diciannovesima tappa Venaria Reale-Bardonecchia (Jafferau) avranno inizio già alle ore 11.50 sul canale tematico, ma naturalmente sarà al pomeriggio il cuore della giornata, con la cronaca a partire dalle ore 14.30 su Rai Due, incentrata sulla telecronaca di Francesco Pancani e Silvio Martinello, ma non solo. In chiusura il Processo alla Tappa, mentre per le rubriche e la replica serale si tornerà su Rai Sport + HD. Il Giro d’Italia sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: appuntamento oggi a partire dalle ore 13.00. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d'Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

GIRO D’ITALIA 2018: PERCORSO VENARIA REALE BARDONECCHIA (JAFFERAU)

La partenza della frazione odierna è in programma alle ore 11.40 da Venaria Reale. La strada comincerà subito a salire, prima gradualmente e poi in modo più significativo verso il primo Gpm di giornata, il Colle del Lys di seconda categoria (km 48,9), una salita molto irregolare ma che nel suo tratto più duro arriverà fino al 12% di pendenza massima. La lunga discesa ci porterà nell’unico tratto pianeggiante della tappa, dove a Sant’Antonio di Susa (km 74,6) sarà collocato il primo traguardo volante di giornata. Superata Susa ecco però una delle salite mitiche di questa edizione del Giro d’Italia: parliamo naturalmente del Colle delle Finestre. La Cima Coppi prevederà ben 18,5 km di salita sempre molto impegnativa, con una pendenza media del 9,2% che è notevolissima per un’ascesa così lunga, anche perché non darà mai respiro essendo molto costante, senza tratti più facili e anzi con uno strappo al 14% di pendenza massima nella prima parte. Inoltre, come è noto, la caratteristica più celebre del Colle delle Finestre è che solamente la prima metà è asfaltata, poi i corridori dovranno affrontare circa 7,8 km di sterrato fino alla vetta. Al Gpm saremo però solamente al km 110,7 della tappa, ne mancheranno dunque oltre 70 all’arrivo e per questo motivo le strategie, i giochi di squadra e le alleanze potranno contare quanto e più delle gambe. Al termine della discesa si ricomincerà subito a salire prima verso il traguardo volante di Pragelato (km 127,7) e poi verso il Gpm di terza categoria del Sestriere (km 138,4), un’ascesa lunga e che ci porterà di nuovo oltre 2000 metri di quota, ma decisamente pedalabile. A seguire lunga discesa verso Cesena Torinese e poi Oulx, dove si ricomincerà a salire gradualmente verso Bardonecchia. Superato il centro abitato di questa nota località turistica, come tutte le precedenti coinvolta nelle Olimpiadi 2006, si comincerà l’ultima salita verso l’arrivo in salita dello Jafferau. Gli ultimi 7,2 km saranno dunque tutti in salita, anche piuttosto impegnativa salvo i primi 500 metri facili, poi la pendenza resterà quasi sempre fra il 9 e il 10% - il dato medio è di 9,1% - e punte di pendenza massima al 14% nella prima parte e di nuovo al 12% proprio all'ultimo chilometro. Resta solo da capire se la battaglia fra i big si accenderà solo sullo Jafferau o se fin dal Colle delle Finestre qualcuno proverà a far esplodere la corsa…

