Italia Germania/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Nations league maschile)

Diretta Italia Germania: info streaming video e tv della partita di esordio degli azzurri di Gianlorenzo Blengini alla Volleyball Nations League maschile 2018.

25 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Italia Germania (LaPresse)

Italia-Germania, è la partita in programma oggi venerdi 25 maggio 2018 a Kraljevo in Serbia: fischio d’inizio atteso alle ore 17.00 per questo primo match nel primo weekend della Volleyball Nations League. Anche l’italia del volley maschile fa il suo ingresso nella nuova competizione targata Fivb, che ha di fatto preso il posto della vecchia World League. Dopo le poche soddisfazioni racconte dalle azzurre ora tocca agli azzurri, ma questo primo fine settimana di gara non sarà semplice. In campo l’Italia affronterà subito la Germania di Andrea Giani, già coach di Milano e argento agli ultimi Europei del 2017. A seguire poi Brasile (oro olimpico) e i padroni di casa della Serbia: sarà quindi un battesimo di fuoco per la formazione di Gianlorenzo Blengini.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita di volley maschile tra Italia e Germania non sarà visibile in diretta tv, ma solo in differita. Per tutti gli appassionati quindi l’appuntamento sarà alle ore 00.50 al canale Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. La diretta video streaming del match quindi non sarà prevista alle ore 17.00 ma alle ore 00.50, e verrà offerta dal portale gratuito raiplay.it.

I CONVOCATI DI BLENGINI

Come abbiamo visto sarà un banco di prova davvero pesante per l’Italia di Blengini, all’esordio nella Volleyball Nations League: eppure la nazionale azzurra non potrebbe che scendere in campo meglio attrezzata oggi in Serbia. Con la sola eccezione del giocatore di Trento Filippo Lanza, infatti, il ct italiano ha chiamato a sé in questo primo weekend solo i miglior giocatori a disposizione, visto poi che il calendario proporrà i campioni olimpici del Brasile e i padroni di casa serbi. Nei convocati troviamo Giannelli e l’esperto Baranowicz pronti a giocarsi le loro carte per diventare il palleggiatore numero 1, con Anzani, Cester, Mazzone e Diamantini per i centrali. Nomi d’eccellenza anche tra gli schiacciatori: in questo primo weekend non mancheranno Juantorena, Antonov, Parodi, Nelli, Randazzo e Ivan Zaytsev. Per i liberi ecco Colaci e Rossini. Vediamo bene che il ct avrà a disposizione il sestetto titolare: chissà che cosa ci dirà il campo questo pomeriggio, quello che è certo è che sarà un grande spettacolo per la pallavolo del continente europeo.

© Riproduzione Riservata.