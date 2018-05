Italia Portogallo Under 21/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Italia Portogallo Under 21 streaming video e tv: probabili formazioni, orario, risultato live dell'amichevole di Estoril che segna il ritorno di Di Biagio

25 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Italia Portogallo Under 21 - LaPresse (imm. di repertorio)

Italia Portogallo Under 21 è la partita amichevole che si giocherà oggi pomeriggio alle ore 18.30 italiane (le 17.30 locali) a Estoril. Si tratta di un altro appuntamento importante di preparazione sulla lunga strada che ci porterà agli Europei Under 21 che l’Italia organizzerà nel mese di giugno dell’anno prossimo. Siamo dunque ormai a metà di questo biennio anomalo, che da una parte ci ha garantito la qualificazione d’ufficio alla fase finale in qualità di Paese organizzatore, dall’altra però ci costringe a disputare solo amichevoli, che di conseguenza assumono grande valore perché è tramite esse che ci prepareremo all’evento casalingo, che inoltre sarà pure il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La partita di oggi poi assumerà un sapore speciale per il c.t. Luigi Di Biagio, che torna alla guida dell’Under 21 dopo l’interregno come allenatore della Nazionale maggiore, ora affidata a Roberto Mancini: anche questa particolarità ha caratterizzato la stagione dell’Italia Under 21, decisamente particolare sotto ogni punto di vista.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Italia Portogallo Under 21 sarà visibile oggi pomeriggio in diretta tv su Rai Due, naturalmente disponibile al canale numero 2 del telecomando: il collegamento avrà inizio alle ore 18.15 per seguire anche il pre-partita della sfida che comincerà alle ore 18.30. Se non potrete mettervi davanti a un televisore ma vorrete comunque seguire la partita, vi ricordiamo la diretta streaming video che sarà gratuita e disponibile per tutti tramite il sito o l’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA PORTOGALLO UNDER 21

Proviamo adesso ad ipotizzare le probabili formazioni per Italia Portogallo Under 21, fermo restando naturalmente che un’amichevole può sempre dare agli allenatori l’occasione di fare esperimenti. Per gli azzurrini disegniamo un 4-3-3 con Scuffet in porta; davanti a lui la coppia centrale formata da Romagna e Mancini, con Calabria a destra e Pezzella a sinistra per completare la difesa a quattro. A centrocampo si può immaginare un terzetto con Barella, Locatelli e Murgia, tre giocatori ai quali non manca l’esperienza a livelli anche molto alti. Infine l’attacco, dove non ci sono dubbi su Cutrone come prima punta, insieme al quale potrebbero giocare Brignola e Verde. Ipotizziamo il 4-3-3 anche per il Portogallo Under 21 allenato da Rui Jorge. In porta Pereira, protetto dalla difesa a quattro con Fonseca terzino destro, Queiros e Fernandes centrali e Ribeiro sulla fascia sinistra. A centrocampo Horta, Eustaquio e Bruno Costa, mentre in attacco ci potrebbe essere spazio per un volto noto, cioè Gil Dias della Fiorentina, insieme a Diogo Gonçalves ed Heriberto Tavares.

© Riproduzione Riservata.