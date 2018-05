Probabili formazioni/ Real Madrid Liverpool: diretta tv, orario, le notizie live (finale Champions League)

Probabili formazioni Real Madrid Liverpool: diretta tv, orario, le notizie live. Finale di Champions League a Kiev: Jurgen Klopp potrebbe recuperare anche Emre Can almeno per la panchina

25 maggio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Real Madrid Liverpool, finale Champions League (Foto LaPresse)

Real Madrid Liverpool è la finale di Champions League 2017-2018: finalmente ci siamo, alle ore 20:45 di sabato 26 maggio lo stadio Olimpico di Kiev ospita la partita che tutti stavano aspettando. Purtroppo non ci sono rappresentanti italiane, ma lo spettacolo è assicurato: i blancos devono combattere contro la cabala (0-3 in finali europee contro squadre britanniche) ma sono chiaramente favoriti e puntano quel tris mai riuscito a nessuno nella moderna edizione del torneo e che risale agli anni Settanta come ultimo precedente. Il Liverpool arriva in Ucraina con qualche assenza di troppo, un finale di stagione “interno” non esaltante ma comunque con grande entusiasmo, con la forza cioè di chi sa di aver sovvertito i pronostici e di poter adesso fare il grande colpo. Aspettando allora che arrivi il momento di giocare, e ancora totalmente immersi in questa vigilia, andiamo a vedere quali sono le possibili scelte dei due allenatori e quali dubbi albergano ancora nella loro mente, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Real Madrid Liverpool.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE

Real Madrid Liverpool, finale della Champions League 2017-2018, è un appuntamento in diretta tv del quale tutti possono usufruire: sarà infatti trasmessa in chiaro su Canale 5, con la possibilità di seguirla in mobilità su Video Mediaset. Gli abbonati al digitale terrestre naturalmente potranno avvalersi dei canali Premium Sport e Premium Sport HD, oltre a poter attivare la diretta streaming video su PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Premium Play, che non richiede costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID LIVERPOOL

LE SCELTE DI ZIDANE

Sono davvero pochi i dubbi di Zinedine Zidane in vista della finale: l’unico è quello che come sempre riguarda il dualismo tra Isco e Gareth Bale, perchè lo scozzese è in netta ripresa e dunque può aumentare le sue possibilità di essere in campo. A oggi comunque il favorito resta l’ex Malaga, anche sulla possibilità che a rimanere fuori sia Benzema come accaduto nell’andata dei quarti; il francese ci sarà e giocherà al fianco di Cristiano Ronaldo, che sia come unica punta del tridente o come partner del portoghese supportati da Isco. Il centrocampo naturalmente è quello formato da Modric e Kroos che agiscono come mezzali, di fatto due registi che si dividono il campo di dare fluidità e ampiezza alla manovra della squadra, e Casemiro che sarà il consueto frangiflutti posizionato come schermo della difesa, anche se le sue prestazioni sono leggermente in calo. Reparto arretrato che si dispone davanti a Keylor Navas secondo consuetudine: il leader indiscusso è Sergio Ramos, il suo compagno al centro dello schieramento è Varane mentre sulle corsie laterali giocano Carvajal e Marcelo. I dubbi allora potrebbero essere riguardo chi portare in panchina per questa ultima sfida della stagione.

GLI 11 DI KLOPP

Le buone notizie per Jurgen Klopp derivano dal fatto che Emre Can e Lallana potrebbero esserci: difficile che vadano in campo, ma almeno il tedesco potrebbe rappresentare una buona opzione rispetto a Wijnaldum, considerando che la stagione di Oxlade-Chamberlain è finita in anticipo. Ad ogni modo l’olandese è favorito, e con lui in mediana ci saranno il talismano e assistman Milner e naturalmente capitan Jordan Henderson, il metronomo della squadra; alle loro spalle il portiere tedesco Karius guiderà una linea con Alexander-Arnold e Robertson ormai titolari come terzini, con Lovren ad affiancare Van Dijk che, dopo lo shock per l’enorme valutazione invernale, ha davvero cambiato in meglio la retroguardia dei Reds. Qui le alternative sono pochissime: Joe Gomez ha dato forfait e non sarà della partita. Sarebbe anche inutile riferire del tridente offensivo: Mohamed Salah, miglior calciatore della Premier League e reduce da una stagione pazzesca, Roberto Firmino e Sadio Mané hanno segnato 29 gol in tre in questa edizione della Champions League, e chiaramente non corrono alcun pericolo circa la loro titolarità. Qui la pecca è che le alternative sono decisamente di altro livello: il più “pregiato” è Danny Ings.

IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-1-2): 1 Keylor Navas; 2 Carvajal, 4 Sergio Ramos, 5 Varane, 12 Marcelo; 10 Modric, 14 Casemiro, 8 Kroos; 22 Isco; 9 Benzema, 7 Cristiano Ronaldo

A disposizione: 13 Casilla, 19 Hakimi, 6 Nacho, 23 Kovacic, 17 Lucas Vazquez, 20 Asensio, 11 Bale

Allenatore: Zinedine Zidane

Squalificati: -

Indisponibili: -

LIVERPOOL (4-3-3): 1 Karius; 66 Alexander-Arnold, 4 Van Dijk, 6 Lovren, 26 Robertson; 7 Milner, 14 Henderson, 5 Wijnaldum; 11 Salah, 9 Firmino, 19 S. Mané

A disposizione: 22 Mignolet, 2 Clyne, 17 Klavan, 18 A. Moreno, 23 Emre Can, 20 Lallana, 28 Ings

Allenatore: Jurgen Klopp

Squalificati: -

Indisponibili: J. Gomez, Matip, Oxlade-Chamberlain

© Riproduzione Riservata.