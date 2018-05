Roland Garros 2018/ I sorteggi e gli abbinamenti: da Fognini a Sara Errani, 6 gli italiani in gara

Roland Garros 2018, i sorteggi e gli abbinamenti: da Fognini a Sara Errani, 6 gli italiani in gara. Praticamente completo il tabellone maschile e femminile per il torneo francese di domenica

Fognini e Nadal, in corsa per la vittoria del Roland Garros 2018 - LaPresse

Mancano poche ore all’inizio del primo turno del "tabellone" del Roland Garros 2018, secondo Slam della stagione di tennis, nonché uno dei più prestigiosi tornei della storia di questo sport. Attualmente si sono qualificati per il main draw sei italiani, in attesa che scendano in campo Bolelli e Giannessi quest’oggi. Ma andiamo a vedere gli accoppiamenti maschili che sono scaturiti dai sorteggi di ieri sera: Fabio Fognini (19 Atp)- Pablo Andujar (136), Andreas Seppi (51)-Richard Gasquet (32), Paolo Lorenzi (74). Kevin Anderson (7), Marco Cecchinato (72)-Marius Copil (95), Thomas Fabbiano (115)-Matthew Ebden( 73). In gara anche Matteo Berrettini, numero 96 del tabellone, che attende di conoscere il proprio avversario.

LE DUE AZZURRE PRESENTI E I FAVORITI

Presenti anche due azzurre, Sara Errani, numero 74, che se la vedrà con Alize Cornet, numero 33, mentre Camilla Giorgi (55), deve ancora attendere il proprio avversario. La Errani è stata finalista di questo torneo nel 2012, mentre la Giorgi ha raggiunto al massimo il secondo turno. Sono in attesa di una qualificazione anche Deborah Chiesa, Martina Trevisan e l’esperta Francesca Schiavone. Ovviamente il grande favorito del Roland Garros resta Rafa Nadal, che non dovrebbe avere vita troppo difficile contro Dolgopolov, e che dovrebbe affrontare come prossimi avversari Joack Sock o Denis Shapovalov negli ottavi, e uno fra Kevin Andersen e Diego Schwartzman ai quarti. Se dovesse trionfare, per lo spagnolo sarebbe l’undicesimo successo in carriera in Francia. Non ci sarà Federer, out per infortunio, quindi il numero due se l’preso Zverev, finalista l’anno scorso. Fra le donne, invece, attenzione a Simona Halep, finalista qui nel 2014, e nel 2017, nonché alla numero 2 del mondo Caroline Wozniacki, e alla Svitolina, campionessa a Roma.

