TALISCA ALLA ROMA? La confidenza ai compagni: "Vado in Italia..." Secondo Fanatik, il centrocampista della nazionale brasiliana sarebbe pronto allo sbarco in Serie A

Talisca, centrocampista Besiktas - Instagram

Potrebbe essere Talisca il primo acquisto della Roma per il calciomercato estivo 2018. Nelle ultime ore sono infatti giunte interessanti indiscrezioni dalla Turchia, dove appunto gioca il centrocampista centrale della nazionale brasiliana. Come riporta Fanatik, il 24enne di Feira de Santanta, ha ammesso: «Continuerò la mia carriera in Italia. Ho visto tutte le condizioni per il trasferimento alla Roma. Ho passato due anni bellissimi qui, ma ora è arrivato il momento di dire addio». Se tali dichiarazioni di Talisca venissero confermate, si tratterebbe senza dubbio di un chiaro indizio che spinge verso il trasferimento presso la società giallorossa.

LA SUA BREVE CARRIERA

Talisca si trova ad Istanbul dall’estate del 2016, dopo che il Benfica, che ne detiene il cartellino, lo ha appunto girato in prestito al Besiktas. Un giocatore di qualità, ancora molto giovane, essendo un classe 1994, e che andrebbe a rimpolpare il reparto di mezzo dei capitolini. Cresciuto presso la squadra B del Bahia, ha esordito in prima squadra nel gennaio del 2013, quindi lo sbarco nel Vecchio Continente un anno e mezzo dopo, durante l’estate del 2014. Basso l’investimento effettuato dai lusitani, poco meno di 5 milioni di euro, mentre ora il valore del cartellino del ragazzo è praticamente quadruplicato, tenendo conto che vale una ventina di milioni. Resta da capire se l’eventuale sbarco a Trigoria di Talisca precluda quello di Cristante, dato molto vicino ai giallorossi negli scorsi giorni.

