Tifosi Liverpool aggrediti a Kiev / Disordini alla vigilia della finale di Champions League a causa di...

Tifosi Liverpool aggrediti a Kiev, disordini alla vigilia della finale di Champions League che si giocherà tra i Reds e il Real Madrid. Protagonisti tifosi della Dinamo Kiev?

25 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Tifosi Liverpool aggrediti a Kiev - La Presse

Il Corriere dello Sport ha raccontato nel dettaglio un episodio di violenza che si è verificato a Kiev alla vigilia della finale di Champions League Real Madrid-Liverpool. Alcuni tifosi dei Reds sono stati aggrediti, con la possibilità che ad attaccarli siano stati tramite un raid alcuni hooligans appartenenti alle frange più violente della Dinamo Kiev. Il Daily Mirror ha specificato come alcuni tifosi del Liverpool fossero in un locale del centro quando sono stati attaccati da venti persone con il volto coperto. Questi hanno lanciato delle sedie, colpito gli inglesi e poi sono scappati. Una situazione piuttosto preoccupante anche perché tra non molto si andrà a giocare un Mondiale non troppo lontano da Kiev e cioè in Russia, con l'obiettivo di vivere solo serate di splendido calcio e non episodi come questi.

DISORDINI ALLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

Una finale di Champions League dovrebbe essere una grande festa, eppure per l'ennesima volta parliamo di disordini che non possono essere ascritti a un clima di tranquillità. Domani a Kiev si disputerà uno splendido Real Madrid-Liverpool che purtroppo è stato anticipato da situazioni alquanto negative e che proprio non avremmo voluto raccontare. Dei tifosi del Liverpool sono stati aggrediti a Kiev con la situazione che si è subito scaldata. Ora l'Uefa ha deciso di alzare l'attenzione per evitare che domani si possano consumare episodi analoghi magari proprio all'interno dello stadio dove si disputerà la partita. La preoccupazione è molta, anche se la speranza è che si possa vivere una giornata di sport magnifica e che ci mostri due squadre alla ricerca di una vittoria molto importante per la loro storia. Sarà importante capire quello che accadrà anche a ridosso della partita dove sicuramente ci sarà alzata la sorveglianza anche al di fuori dello stadio.

