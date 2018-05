Andrea Pinamonti deve fare la maturità: niente Under-21/ Gigio Donnaruma non fece lo stesso un anno fa…

Andrea Pinamonti, attaccante Inter e Under-21 - LaPresse

Salterà le due prestigiose amichevoli della nazionale italiana Under-21 contro Portogallo e Francia, Andrea Pinamonti. Il giovane attaccante di proprietà dell’Inter, che quest’anno si è alternato spesso e volentieri fra la prima squadra e la Primavera, ha deciso di rimandare al mittente la convocazione del commissario tecnico Luigi Di Bagio, per gli impegni scolastici. Pinamonti dovrà infatti sostenere l’esame di stato nelle prossime settimane, la classica maturità, e di conseguenza ha deciso di prendersi un attimo di pausa dal mondo del calcio, per dedicarsi appunto ai propri studi. A spiegarlo è stato lo stesso ct degli azzurri, nella conferenza stampa avvenuta nella giornata di ieri.

GIGIO DONNARUMMA UN ANNO FA DI QUESTI TEMPI…

«Andrea aveva preso un impegno – le parole dell’allenatore riportate quest’oggi da La Gazzetta dello Sport - con la scuola per recuperare delle ore in vista dell’esame di maturità ed era già d’accordo anche con il suo club per avere questo permesso. È una cosa bella. Poi questa estate sarà anche impegnato con l’Under 19 all’Europeo, quindi giusto che ora si concentri prima sulla scuola». Facile il paragone con Gigio Donnarumma, estremo difensore del Milan e della nazionale italiana, che esattamente un anno fa di questi tempi fece l’opposto: impegnato negli studi per la maturità, decise di posticipare l’esame di stato, per accogliere la convocazione per l’Europeo Under-21 in programma in estate. Una scelta che venne molto criticata quella del rossonero, tra l’altro arrivata in un periodo in cui il giocatore stava per lasciare il Milan in scadenza di contratto.

