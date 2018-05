Classifica Giro d'Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (20^ tappa, oggi)

26 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Classifica Giro d'Italia 2018: Chris Froome è la maglia rosa (LaPresse)

Un’altro tappone dopo il giorno che ha sconvolto la classifica del Giro d’Italia 2018: la maglia rosa oggi sarà sulle spalle di Chris Froome, premio più che meritato per l’impresa da leggenda portata a termine ieri dal capitano del Team Sky nel giorno di Colle delle Finestre e Jafferau. Oggi verso Cervinia ci attendono altri tre Gpm di prima categoria, tre salite molto lunghe che potrebbero presentare il conto a chi ieri avesse finito le energie - non facciamo nomi, tutti hanno speso tantissimo e fare calcoli sarebbe pericoloso. Di certo però il duello per la vittoria del Giro d’Italia numero 101 sembra essere ristretto a Froome e Tom Dumoulin, il secondo in classifica generale che lo insegue con un ritardo di 40”. Per l’olandese è già un Giro da incorniciare: con 25 km a cronometro in meno e il doppio degli arrivi in salita, Dumoulin ha dimostrato di essere un grande campione non solo delle prove contro il tempo, ma riuscirà a ribaltare la situazione spodestando il vincitore di quattro Tour de France? Per Froome invece siamo ad un passo dalla leggenda: vincere un Giro d’Italia in questo modo e nonostante diverse avversità lo farebbe definitivamente entrare nell’olimpo.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA: IL DUELLO E LA LOTTA PER IL PODIO

Se il duello per la vittoria di questo Giro d’Italia 2018 sembra ristretto a Chris Froome e Tom Dumoulin, c’è da seguire anche la lotta per il podio, che adesso vede al terzo posto Thibaut Pinot con 4’17” di ritardo dalla nuova maglia rosa. Il francese è la perfetta dimostrazione del fatto che la teoria serve a poco in questo finale di Giro: fra la cronometro e Pratonevoso aveva incassato due delusioni, sembrava in calando e destinato al massimo al quinto posto, adesso invece sarebbe sul podio, sempre che a Cervinia non cambi ancora tutto. Alle sue spalle ecco la coppia sudamericana formata da Miguel Angel Lopez e Richard Carapaz: per entrambi c’è il sogno del primo podio in un grande giro, vedremo se sapranno sfruttare le loro qualità da scalatori. Sesto posto invece per Domenico Pozzovivo, che ieri ha vissuto una giornata difficilissima ma oggi ha ancora la possibilità di provare a lasciare il segno. L’altro italiano da seguire è Davide Formolo, risalito all’undicesimo posto, che proverà dunque ad entrare fra i primi dieci della classifica.

LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando delle altre classifiche del Giro d’Italia, partiamo dalla maglia bianca perché di fatto ne abbiamo già parlato: i due grandi rivali per la classifica dei giovani sono infatti Miguel Angel Lopez e Richard Carapaz, separati da appena 47” dopo che l’ecuadoriano ieri nel finale ha trovato l’acuto per chiudere il tappone al secondo posto, rosicchiando secondi al colombiano. La giornata da leggenda di Chris Froome è stata invece coronata dalla conquista pure della maglia azzurra della classifica Gpm, come è giusto che sia per chi è passato per primo su Colle delle Finestre, Sestriere e all’arrivo sullo Jafferau: secondo è Simon Yates, che di conseguenza indosserà la maglia dal momento che Froome ne avrà da indossare una ancora più preziosa, minuscola consolazione per il mattatore di gran parte del Giro d’Italia che ieri ha vissuto una giornata che purtroppo non dimenticherà mai. Per quanto riguarda la classifica a punti invece la notizia è che i velocisti sono sopravvissuti alla mostruosa fatica di ieri: dunque Elia Viviani è sempre più vicino alla maglia ciclamino, da sigillare domani a Roma dopo avere superato oggi un’altra giornata da tregenda.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2018

1 Chris Froome (Gbr) in 80h21'59"

2 Tom Dumoulin (Ned) +40"

3 Thibaut Pinot (Fra) +4'17"

4 Miguel Angel Lopez (Col) +4'57"

5 Richard Carapaz (Ecu) +5'44"

6 Domenico Pozzovivo (Ita) +8'03"

7 Pello Bilbao (Spa) +11'08"

8 Patrick Konrad (Aut) + 12'19"

9 George Bennett (Nzl) + 12'35"

10 Sam Oomen (Ola) + 14'18"

