Diamond League 2018 Eugene/ Streaming video e diretta tv, orario e risultati (oggi 26 maggio)

Diamond League 2018: l'atletica fa tappa a Eugene in Oregon, oggi 26 maggio. Info streaming video e tv, orario e risultati della terza tappa del circuito del diamante.

26 maggio 2018 Michela Colombo

Dafne Schippers (LaPresse)

L’atletica leggera mondiale torna sotto i riflettori e lo fa oggi sabato 26 maggio con il terzo appuntamento della Diamond League 2018 a Eugene, in America, per la Prefontaine classic. Il banco di prova è tra i più attesi del calendario del diamante anche perchè si tratta di un test storico. Ricordiamo infatti che questo meeting nacque nel 1973 ma solo nel 1975 trovò l’attuale denominazione a cui venne poi aggiunto Nike nel titolo nel 1978 per ragioni di sponsorizzazione. Dal 2010 poi la Prefontaine classic è appuntamento fisso della Diamond League e oggi vivrà la sua 44^ edizione: i protagonisti quindi non mancheranno di sicuro. Vediamo allora il programma ufficiale facendo il conto del fuso orario tra l’italia e ed Eugene in Oregon: il via della prima prova del diamante è attesa alle ore 21.40, mentre la manifestazione dovrebbe terminare verso le ore 24.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO A EUGENE

Ricordiamo che la Diamond League 2018 di Eugene sarà visibile in diretta tv a partire dalle ore 22.00 sul satellite di Sky. Gli eventi più attesi di questa giornata di gara quindi saranno a disposizione di tutti gli abbonati al canale Sport Plus HD HD: diretta streaming video garantita tramite l’app dedicata Sky Go, riservata ai soli abbonati al servizio.

IL PROGRAMMA DELLA DIAMOND LEAGUE 2018

Come al solito il programma di questa nuova tappa della Diamond League 2018 è fittissimo e i grandi protagonisti non mancheranno questa sera a Eugene: saranno 13 le prove con il diamantino ma non dimentichiamo la prestigiosa Bowerman Mile maschile. Si comincerà quindi alle ore 21.40 con la prova del diamante del salto con l’asta femminile e il triplo salto maschile a cui faranno seguito il salto in alto maschile con Mutaz Barshim, i 400 ostacoli femminili e gli 800 femminili dove non mancherà Caster Semenya. Alle ore 22.26 ecco poi la prova dei 3000 siepi maschili e la prova del diamante dei 100m femminili: qui non mancheranno le grandi protagonisti come Elaine Thompson, Marie Jose Ta Lou, Tori Bowie e la olandese Dafne Schippers. A seguire ecco i 1500 metri femminili, il getto del peso maschile, i 110 ostacoli maschili e i 500 m femminili. A chiudere il programma della Diamond League a Eugene ecco i 400 m femminili, i 200 m maschili e ovviamente il Bowerman Mile maschile.

