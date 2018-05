Finale Champions League 2019, dove si gioca?/ Istanbul, Ataturk Olimpiyat dove il Liverpool batté il Milan

Finale Champions League 2019 a Istanbul, si torna all'Ataturk Olimpiyat che nel 2005 teatro della rimonta del Liverpool col Milan con i Reds in trionfo ai rigori dopo essere stati sotto 3-0.

26 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Finale Champions League 2019 a Istanbul - La Presse

Lo stadio Ataturk Olimpiyat, dove si giocherà la finale di Champions League 2019, è stato teatro di un bruttissimo capitolo della storia del Milan. I rossoneri di Carlo Ancelotti infatti ci andarono a giocare la finale di Champions del 2005 contro il Liverpool. I rossoneri passarono in triplo vantaggio nel primo tempo con il gol di Paolo Maldini e doppietta di Hernan Jorge Crespo. Pronti via nella ripresa la squadra inglese fu in grado di pareggiare in appena sei minuti con i gol di Steven Gerrad, Vladimir Smicer e Xabi Alonso. La gara si trascinò poi ai calci di rigore dove tra i rossoneri sbagliarono Serginho, Andrea Pirlo e Andriy Shevchenko. Tra i Reds l'unico errore fu di Riise e permise al Liverpool di vincere la competizione. Saranno quattro le squadre italiane che proveranno a scendere in campo per la finale in questione: Juventus, Napoli, Roma e Inter.

CHAMPIONS, SI TORNA IN TURCHIA L'ANNO PROSSIMO

Nella serata della finale di Champions League 2018 è lecito chiedersi dove si giocherà quella del prossimo anno. Si tornerà in Turchia all'Ataturk Olimpiyat dove si era già giocato l'ultimo atto di questa competizione nella stagione 2004/05. Questo si trova alla periferia di Istanbul ed è stato utilizzato da squadra importanti come Galatasaray e Besiktas solo però transitoriamente. L'impianto fu costruito a partire dal 1998 con la Turchia che si era proposta per ospitare le Olimpiadi. Fu poi inaugurato solamente il 13 dicembre del 2001. E' lo stadio più capiente della Turchia e ospita circa 81283 spettatori. L'Uefa gli ha dato la certificazione di stadio a 5 stelle che non tutte le infrastrutture più importanti sono riuscite a prendere. Il nome lo deve a Mustafa Kemal Ataturk che fu fondatore e primo presidente della Repubblica Turca. Sicuramente è un impianto splendido che può regalare un'atmosfera davvero suggestiva.

