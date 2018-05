Gavorrano Cuneo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Gavorrano Cuneo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del ritorno dei playout di Serie C (oggi 26 maggio)

26 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Gavorrano Cuneo (LaPresse - immagine di repertorio)

Gavorrano Cuneo, diretta dall’arbitro Daniel Amabile, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio ed è valida per il ritorno dei playout di Serie C nel girone A. All’andata sabato scorso la prima partita ha visto la vittoria casalinga per 1-0 del Cuneo, che di conseguenza adesso si presenta in Toscana sapendo di poter avere a disposizione due risultati su tre, perché un pareggio darebbe la salvezza ai piemontesi; d’altro canto il Gavorrano si salverebbe con una vittoria con qualsiasi punteggio, anche con il minimo scarto. Infatti il regolamento dei playout di Serie C sancisce che in caso di parità di punti e reti segnate sul doppio confronto (che si verificherebbe con una vittoria di misura del Gavorrano) si salva la squadra meglio classificata in stagione regolare, che è quella che gioca il ritorno in casa e dunque nel nostro caso naturalmente i toscani. Il Gavorrano dunque giocherà per vincere, il Cuneo potrebbe puntare invece anche al pareggio, ma con tutti i rischi del caso…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida Gavorrano Cuneo non sarà trasmessa in diretta tv, ma come per tutte le partite della stagione di Serie C i tifosi e gli appassionati potranno rivolgersi alla diretta streaming video via internet si potrà seguire con un abbonamento al sito elevensports.it (che ha preso il posto di Sportube), oppure acquistando la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI GAVORRANO CUNEO

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Gavorrano Cuneo, va notata la squalifica di Marchetti, che è stato espulso nella partita d’andata. Di conseguenza il Gavorrano in difesa potrebbe schierare Gemignani terzino destro, poi Bruni, Mori e Ropolo come difensori centrali davanti a Falcone più Favale come terzino sinistro nella sua folta difesa a cinque. A centrocampo per i toscani ci aspettiamo invece Damonte e Vitiello in appoggio a Remedi, che agirà qualche metro più avanti in appoggio alla coppia d’attacco formata da Breda e Moscati. Per il Cuneo possiamo invece disegnare un 4-3-1-2 con Moschin in porta; davanti a lui la coppia centrale Zigrossi-Conrotto più A. Cristini a destra e Testoni a sinistra per completare la difesa; in mediana perno centrale Rosso affiancato dalle mezzali Gerbaudo e M. Cristini, mentre Schiavi agirà da trequartista in appoggio ai due attaccanti, Zamparo e Dell’Agnello.

PRONOSTICO E QUOTE

Il Gavorrano è favorito per la vittoria secondo l'agenzia di scommesse sportive Snai, che dunque concede ai toscani buone possibilità di conquistare l’unico risultato che garantirebbe loro la salvezza. Il segno 1 che indica la vittoria del Gavorrano è quotato a 2,20, per il pareggio (naturalmente segno X) si sale invece a 2,90 per arrivare infine al segno 2 della vittoria del Cuneo che pagherebbe 3,20 volte la posta in palio. Va però ricordato che ai piemontesi andrebbero bene sia il pareggio sia la vittoria per festeggiare la salvezza.

