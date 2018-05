Giro d'Italia 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso e orari (20^ tappa Susa Cervinia)

Diretta Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 20^ tappa Susa-Cervinia: percorso e orari dell’ultimo arrivo in salita, tre Gpm di prima categoria (oggi 26 maggio).

26 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Giro d'Italia 2018: Domenico Pozzovivo (LaPresse)

Oggi la ventesima tappa Susa-Cervinia di 214 km ci proporrà l’ultimo arrivo in salita del Giro d’Italia 2018. Siamo al penultimo giorno, domani ci sarà la “passerella” a Roma, ma per arrivarci si deve prima passare dall’ultimo durissimo tappone alpino, lungo e con tre Gpm di prima categoria in rapida successione negli ultimi 80 km, nei quali praticamente non ci sarà mai respiro. Salita, discesa, salita, discesa e infine l’ultima salita verso l’arrivo di Cervinia: le energie sono al lumicino, a maggior ragione dopo la memorabile tappa che abbiamo vissuto ieri, dunque chi andasse in crisi oggi potrebbe rovinare in un sol colpo quanto è stato costruito in tre lunghe settimane, come è già successo a Simon Yates. In compenso, questa sarà l’ultima occasione per chi vorrà invece provare a ribaltare le gerarchie e comunque l’ultima giornata di grandi emozioni sulle montagne, l’essenza del ciclismo e del Giro d’Italia. La difficoltà di oggi sarà dunque costituita da tre lunghissime salite una dietro l’altra nello scenario della Valle d’Aosta, dove si arriverà partendo dalla provincia di Torino: ancora una volta una giornata tutta da vivere, eccovi allora le informazioni utili per seguire la Susa-Cervinia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 20^ TAPPA

Per seguire il Giro d’Italia 2018 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono come di consueto Rai Due e Rai Sport + HD. I collegamenti per la ventesima tappa Susa-Cervinia avranno inizio già alle ore 11.50 sul canale tematico, ma naturalmente sarà al pomeriggio il cuore della giornata, con la cronaca a partire dalle ore 14.00 su Rai Due, incentrata sulla telecronaca di Francesco Pancani e Silvio Martinello, ma non solo. In chiusura il Processo alla Tappa, mentre per le rubriche e la replica serale si tornerà su Rai Sport + HD. Il Giro d’Italia sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: appuntamento oggi a partire dalle ore 13.00. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d'Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

GIRO D’ITALIA 2018: PERCORSO SUSA CERVINIA

La partenza della frazione odierna è in programma alle ore 10.10 da Susa, considerando la lunghezza e la difficoltà di questa tappa che, come abbiamo già accennato, ci riserverà tre lunghe salite una dietro l’altra, ultima occasione per far saltare il banco di questo Giro d’Italia. I primi 130 km a dire il vero saranno decisamente facili, sostanzialmente pianeggianti o al più con dei lievi saliscendi. Da segnalare dunque solamente i due traguardi volanti: il primo collocato a Samone al km 96,3 e il secondo a Verres al km 129,9. Proprio subito dopo questo secondo traguardo volante di Verres lo scenario cambierà drasticamente: di pianura non ci sarà più nemmeno un metro, sarà un continuo alternarsi di salite e discese. La prima ascesa sarà quella del Col Tsecore, una salita di ben 16 km con dislivello di 1234 metri, il che significa una pendenza media del 7,7% che è un dato molto significativo per una salita così lunga, dunque decisamente impegnativa in particolare negli ultimi chilometri quando si andrà spesso oltre il 10%, con punte di pendenza massima fino al 15%. Una salita dunque molto impegnativa, in termine di pendenze la più difficile delle tre: se qualcuno andasse in difficoltà già sul Col Tsecore, la giornata potrebbe diventare un inferno. Lunga discesa e subito si ricomincerà a salire verso il secondo Gpm, quello del Col Saint Pantaleon: questa sarà un’ascesa di ben 16,5 km con 1184 metri di dislivello, salita impegnativa con il suo 7,2% di pendenza media e punte fino al 12%, anche se un pochino meno cattiva della precedente, anche perché più regolare. Di nuovo lunga discesa e subito si ricomincerà a salire verso l’arrivo di Cervinia: questa come pendenze sarà l’ascesa meno difficile, ma la salita si farà sentire anche perché saranno ben 18,2 km con i quali si arriverà a 2001 metri d’altitudine. Sarà una salita decisamente irregolare, con alcuni tratti anche in falsopiano tanto che la pendenza media sarà del 5,3%, con punte però del 12% nei tratti più impegnativi. Stanchezza, altitudine, tantissimi chilometri di salita in generale e in questa tappa in particolare potrebbero fare la differenza: ci saranno sorprese?

© Riproduzione Riservata.