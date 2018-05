Incidente Verstappen/ Video, Gp Monaco 2018: il pilota Red Bull a muro in FP3

Incidente Verstappen, il pilota olandese della Red Bull è finito contro il muro nel corso delle Prove Libere 3 del Gp Monaco 2018: ecco il video dello schianto

Max Verstappen (LaPresse)

Max Verstappen contro il muro: incidente per il pilota della Red Bull nel corso delle Prove Libere 3 del Gran Premio di Monaco 2018. Oggi sono tornate in pista le monoposto per l’ultima sessione di prove libere del weekend, con le due Red Bull di Verstappen e Ricciardo che continuano a comandare la classifica sebbene la distanza dagli avversari sia diminuita. Se per Ricciardo si tratta di una giornata da incorniciare, con il miglior tempo a 1:11.786, Verstappen ha passato dei brutti momenti. Nonostante il secondo posto ottenuto, il pilota olandese è stato protagonista di un incidente contro le barriere: manovra errata e scontro durissimo, per fortuna senza conseguenze per il classe 1997 di Hasselt. Dopo lo scontro i giudici di gara hanno chiamato bandiera rossa, con i meccanici della Red Bull che saranno costretti a svolgere un lavoro supplementare per consentirgli di fargli disputare la qualifica.

VERSTAPPEN CONTRO IL MURO: IL VIDEO

Nuovi problemi a Monaco dunque per Max Verstappen, che nel corso delle FP1 aveva fatto parlare di sé per una manovra ai limiti del regolamento. Il giovane belga-olandese infatti, a 33 minuti dalla bandiera a schacchi, è andato lungo alla Santa Devota, per poi tentare di rientrare in retromarcia. Una manovra decisamente azzardata e pericolosa, con in arrivo la monoposto Ferrari guidata da Sebastian Vettel. Solitamente, in quelle circostanze, i piloti vanno in testacoda per poi rientrare in pista. Ed è andata bene dal punto di vista disciplinare: nonostante l’investigazione, non è stata data alcuna sanzione. Oggi, invece, un incidente contro le barriere che ha fatto discutere molto sui social network. Ecco una serie di commenti: “Sarà dura riparare la Redbull di Verstappen, rischia di non fare la qualifica #skymotori”, “Verstappen? Matto da legare...pericolosissimo per se e per gli altri”, “Non poteva esserci Gran Premio di Monaco senza un incidente di Verstappen. #SkyMotori”. Qui sotto vi proponiamo il video dell'incidente che ha coinvolto il pilota 21enne

© Riproduzione Riservata.