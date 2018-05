Infortunio Carvajal / Dopo Salah anche il difensore esce in lacrime per un problema muscolare

Infortunio Carvajal, la finale di Champions League Real Madrid-Liverpool perde un altro protagonista. Dopo il ko di Mohamed Salah si ferma anche il terzino di Zinedine Zidane.

26 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Zinedine Zidane come Jurgen Klopp prima è stato costretto a inserire in campo un calciatore reduce da un infortunio e cioè Nacho. Il difensore spagnolo è entrato alla mezzora di gioco per sostituire Daniel Carvajal che aveva accusato un problema muscolare alla gamba sinistra. Il difensore spagnolo classe 1990 è stato fuori per tutto il mese di aprile per un problema muscolare e dopo un mese ha ritrovato un po' di ritmo anche se ha giocato molto meno rispetto a prima del problema fisico. Dopo qualche minuto dal suo ingresso in campo però lo stesso Nacho ha avuto l'occasione per sbloccare la partita con un tiro in diagonale di destra, appena entrato in area di rigore. Sarà molto interessante vedere quale sarà l'impatto con la partita di Nacho che sembra essere entrato con la testa giusta in una partita davvero molto complicata come una finale di Champions League.

ESCE IN LACRIME COME SALAH

La finale di Champions League Real Madrid-Liverpool perde nel giro di cinque minuti due grandi protagonisti. Dopo l'infortunio di Mohamed Salah c'è da segnalare quello di Daniel Carvajal terzino destro classe 1992 dei blancos. Il ragazzo non era al meglio già al momento dell'ingresso in campo e su uno scatto si è procurato un problema muscolare che l'ha costretto a uscire dal rettangolo verde di gioco. Ovviamente è una partita importantissima ed uscire dal campo così per un infortunio fa molta rabbia ed è così che dopo le lacrime dell'egiziano ex Roma dobbiamo assistere anche a quelle del canterano blancos passato per una stagione al Bayer Leverkusen. La sensazione è che anche per lui questo infortunio muscolare possa creare alcuni problemi in vista del Mondiale. L'avventura con la sua Spagna infatti sarebbe dovuta iniziare tra meno di un mese. Una finale di Champions stregata per Carvajal che già nel 2016 nella partita contro l'Atletico Madrid fu costretto a uscire per un problema e fu poi costretto a saltare gli Europei.

