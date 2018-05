Infortunio Salah / Esce in lacrime nella finale di Champions: legamento della spalla ko?

26 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Infortunio Salah - La Presse

L'infortunio di Mohamed Salah cambia le carte in tavola di una finale di Champions League, Real Madrid-Liverpool, che ha visto fino a questo momento dominare i Reds. L'esterno d'attacco egiziano è uno in grado di spostare gli equilibri e la sua uscita dal campo è un colpo davvero pesante da cui la squadra di Jurgen Klopp potrebbe anche non rialzarsi. Al suo posto è entrato il centrocampista inglese classe 1988 Adam David Lallana, recuperato all'ultimo e portato a sorpresa in panchina dal tecnico tedesco della squadra inglese. Il calciatore era stato assente per oltre un mese a causa di un brutto problema muscolare alla coscia. Inserirlo in campo è stato anche un po' un rischio perché la condizione fisica precaria, soprattutto in caso di tempi supplementari, potrebbe costringere il Liverpool a fare un'altra sostituzione. Staremo a vedere Lallana come si comporterà tra l'altro in un ruolo non proprio suo.

LEGAMENTO DELLA SPALLA KO?

Mohamed Salah doveva essere uno dei grandi protagonisti della finale di Champions League, invece è stato costretto a uscire dal campo per un infortunio. In uno scontro con Sergio Ramos il calciatore egiziano ex Roma ha riportato un problema alla spalla sinistra, uscito dal rettangolo verde di gioco ha chiesto rapidamente di rientrare in campo ma poi ha dovuto alzare bandiera bianca. La sensazione è che ci sia addirittura un problema serio al legamento della spalla sinistra che potrebbe mettere a rischio la sua partecipazione al prossimo Mondiale con la maglia del suo Egitto. Salah è uscito dal campo sulle sue gambe ma in lacrime, un misto di dispiacere per la grandissima partita che ha potuto giocare solo per un terzo e anche per l'evidente dolore alla spalla che l'ha costretto a uscire dal campo così presto. E' davvero una doccia gelata per il Liverpool che contava moltissimo sulle scorribande offensive del suo talento numero 11.

