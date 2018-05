Italia Brasile/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Nations League maschile)

Diretta Italia Brasile: streaming video e tv della partita, attesa nella prima settimana della Volleyball Nations League maschile. Nuovo pesante banco di prova per gli azzurri!.

26 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Italia Brasile (LaPresse)

Italia Brasile è la partita in programma oggi sabato 26 maggio 2018 a Kraljevo in Serbia: fischio d’inizio atteso alle ore 16.00 per il secondo match della prima settimana della Volleyball Nations league. Dopo le fatiche contro la Germania ecco che di fronte agli azzurri si para uno degli incubi storici della nazionale italiana, il Brasile. La compagine verdeoro, guidata tra da Renan Del Zotto è senza dubbio uno degli avversari peggiori e tra i primi candidati alla vittoria del torneo targato Fivb, se non per il ranking e per le individualità anche solo perchè sono campioni olimpici in carica (proprio davanti ai ragazzi del ct Blengini). La partita di oggi sarà quindi un banco di prova pesantissimo per la selezione azzurra, ma fondamentale per capire, anche in ottica mondiale, le prospettive della nostra Italia per questa estate.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita di volley maschile tra Italia e Brasile non sarà visibile in diretta tv, ma solo in differita. L’appuntamento quindi con il volley azzurro non sarà alle ore 17.00 (fischio d’inizio a Kraljevo) ma sul canale Raisport + (numero 57 del telecomando del digitale terrestre) alle ore 1.15 di notte. Diretta video streaming del match quindi previsto alle medesima ora sul portale raiplay.it.

RISULTATI E PRECEDENTI

Quando si parla di Italia-Brasile nella storia del volley sono parecchi i ricordi che affiorano alla mente di tutti gli appassionati, anche quelli di più recente avvicinamento alla nostra nazionale. Sono infatti tantissimi i match spettacolari che le due nazionali hanno dato vita negli anni e le finalissime condivise (la maggior parte sono andate a favore dei verdeoro). Volendo però oggi fare un piccolo bilancio recente basti dire che le due compagini si sono trovate faccia a faccia in questi anni (e più precisamente dal 2010 a oggi) in ben 19 occasioni per un totale di 7 successi da parte degli azzurri. Proprio all’Italia sorride l’ultimo precedente, occorso lo scorso settembre 2017 per la Grand Champions Cup: allora fu successo per 3-2 per gli azzurri (che finirono poi secondi dietro proprio ai brasiliani). Per tutti però il precedente più importante negli ultimi anni è la finale della Olimpiadi di Rio de Janeiro dove Italia e Brasile si contesero la medaglia oro. Allora però l’ambito sogno olimpico ancora una volta si infranse contro i verdeoro, al terzo oro della loro storia.

