Juventus Roma Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Juventus Roma Primavera: streaming video e tv della partita di andata dei preliminari dei play off del primo campionato giovanile, oggi 26 maggio.

26 maggio 2018 Michela Colombo

Juventus Roma primavera, diretta dall’arbitro Davide Curti, è la partita in programma oggi sabato 26 maggio 2018 al campo Ale e Ricky di Vinovo: fischio d’inizio atteso alle ore 13.00 per il primo quarto di finale dei play off primavera. Il campionato dedicato ai giovani talenti del calcio italiano infatti torna sotto ai riflettori con due club, in campo oggi per contendersi il titolo. In campo oggi la Juventus e la Roma primavera ovvero la sesta e terza squadra piazzata in classifica al termine della 30^ giornata: solo le prime due classificate infatti avranno accesso diretto alle semifinali del tabellone.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la sfida tra Juventus e Roma Primavera verrà trasmessa in diretta tv su Sportitalia: consueto appuntamento con le partite del campionato: visione possibile a tutti in chiaro, andando sul canale 60 del televisore - gli abbonati Sky potranno invece selezionare il numero 225 del proprio decoder. L’emittente fornirà anche la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito www.sportitalia.com per accedere al quale non sono richiesti costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA

Difficile immaginare quali potrebbero essere le mosse di Del Canto per questi play off: la sua Juventus primavera ha molte volte in stagione cambiato volto e solo negli ultimi due appuntamenti del campionato il modulo è rimasto lo stesso, il 4-4-1-1. Con la Roma oggi però potrebbe essere il ritorno al 3-4-2-1: in ogni caso i nomi chiamati in campo saranno più meno sempre gli stessi degli ultimi banchi di prova. Ecco quindi che De Favero non mancherà in cabina di regia e di fronte a sè vedremo il terzetto Vogliacco-Serrao-Zanadrea: Tripaldelli è atteso in mediana ma potrebbe anche arretrarsi al bisogno. In avanti spazio anche a Fernandes, Nicolussi e Di Pardo con la coppia Portanova-Del Sole in avanti: prima punta ecco Oliveira, che comunque potrebbe venir messo in ballottaggio con Kulenovic.

Sarà invece sempre il 4-3-3 il modulo di riferimento per la Roma primavera e il suo tecnico De Rossi. Ecco che in porta non mancherà Greco: in avanti il quartetto con Bouah, Ciavattini, Cargenlutti e Valeau. Per la mediana pochi i dubbi: ecco Meadows, con Marcucci in cabina di regia e Masangu atteso sulla destra. Per l’attacco l’ipotesi più accreditata dei tridente è quella con D’Orazio, Celar e Besuijen, ma dalla panchina Kastrati e Ganea scalpitano per minuti in campo.

