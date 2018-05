Lazio, Petkovic ricorda il 26 maggio/ “Coppa Italia da leggenda, i tifosi mi ringraziano ancora”

Lazio, Petkovic ricorda il 26 maggio: “Coppa Italia da leggenda, i tifosi mi ringraziano ancora”. L'intervista rilasciata dall'attuale commissario tecnico della Svizzera, ex biancoceleste

Vladimir Petkovic, ex tecnico Lazio - Instagram

Il 26 maggio di cinque anni, nel 2013, la Lazio entrava nella leggenda. Già, proprio così, perché quel giorno di 60 mesi fa i biancocelesti batterono la Roma nella storica finalissima di Coppa Italia, prima ed unica volta in cui le due romane si ritrovarono l’una di fronte all’altra per giocarsi appunto il trofeo Nazionale. Alla fine vinse la Lazio, allenata ai tempi da Vladimir Petkovic, attuale commissario tecnico della Svizzera, grazie alla rete siglata al 71esimo da Lulic. Un gol storico che portò appunto nella leggenda il ct degli elvetici: «L’euforia nei giorni successivi era incredibile e non è mai passata – ricorda oggi Petkovic, intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport -non importa che io sia in Italia, in Svizzera o in vacanza in America. In qualsiasi parte del mondo io incontri tifosi laziali, tutti mi dicono: 'Grazie per il 26 maggio'».

"IL GOL DI LULIC AL 71ESIMO MINUTO..."

E per diverso tempo, quel famoso 71 divenne ridondante dalle parti di Roma: «Per mesi, a ogni partita – prosegue l’ex allenatore della Lazio - i tifosi esultavano allo scoccare del 71’ minuto, quello del gol di Lulic. Per tutta l’estate c’erano aerei che sorvolavano la città con striscioni relativi a quella partita. Incredibile». La Lazio è tornata a vincere un trofeo la scorsa estate, battendo la Juventus nella finalissima di Super Coppa Italia, ma ha fallito l’appuntamento con la Champions League, perdendo clamorosamente in casa il match decisivo contro l’Inter. Secondo Petkovic, però, la strada intrapresa è quella giusta: «Inzaghi è l’uomo giusto al posto giusto – dice - gli mando i miei complimenti. Dispiace per come è finito il campionato. Il discorso Champions andava chiuso prima. L’Inter dopo la gara col Sassuolo era morta, ma col pari della Lazio a Crotone è resuscitata. A quel punto era difficile. Una squadra come l’Inter non muore due volte in una settimana».

