Le papere di Karius / Video, il portiere del Liverpool prima compie 2 errori clamorosi poi piange sotto la Kop

Le papere di Karius, video: il portiere del Liverpool prima compie due papere clamorose e poi piange sotto la Kop. Come andrà la sua carriera dopo questa finale di Champions League?

26 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Se Loris Karius si è dimostrato un portiere con dei limiti abbastanza evidente al termine della finale di Champions League ha fatto vedere però di essere anche un grande uomo. Al triplice fischio finale il ragazzo si è inginocchiato a terra in preda alle lacrime e ai sensi di colpa per una finale influenzata dai suoi errori in maniera evidente. Ad aiutarlo ad alzarsi sono stati proprio Gareth Bale e i suoi compagni, che con grande sportività l'hanno abbracciato. Dopo essersi ripreso con le lacrime agli occhi il portiere tedesco è andato verso la Kop, la curva occupata dai tifosi del Liverpool, e ha chiesto scusa a mani giunte. Un momento molto emozionante che di certo rimarrà nella storia della Champions League come un gesto di estremo rispetto verso i supporter che nonostante gli errori l'hanno salutato tra gli applausi.

DUE PAPERE IMPERDONABILI

Loris Karius è stato il protagonista negativo della finale di Champions League Real Madrid-Liverpool. Il portiere della squadra inglese infatti ha compiuto due papere che hanno dato il via alla terza vittoria di fila dei blancos nella competizione più importante d'Europa. Quando si era ancora sullo 0-0 l'estremo difensore classe 1993 rinvia con le mani sui piedi di Karim Benzema che sblocca la partita. Non può nulla sul raddoppio di Gareth Bale che appena entrato in campo si eleva in area di rigore e compie un gesto tecnico meraviglioso segnando con una rovesciata da grandissimo campione. Il 3-1 che mette il punto esclamativo alla partita è però un altro errore davvero banale. Sempre il gallese calcia forte ed effettato da fuori area, Karius interviene a mani aperte e la sfera gli scivola alle spalle quando forse sarebbe stato più opportuno opporsi al pallone con i pugni chiusi. Clicca qui per il gol di Benzema. Clicca qui per il secondo gol di Bale.

