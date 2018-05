Lecce Padova/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lecce Padova info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. In palio c’è la Supercoppa di Serie C (oggi 26 maggio)

26 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Lecce-Padova, LaPresse

Lecce Padova, diretta dall’arbitro Luca Zufferli, si gioca alle ore 18.00 come terza e ultima partita della Supercoppa di Serie C, il torneo triangolare che al termine del campionato mette in palio l’omonimo trofeo fra le tre formazioni che hanno già conquistato la promozione vincendo i rispettivi gironi. La formula è semplice: ogni squadra affronta le due rivali in partite di sola andata, una volta in casa e una al ritorno, al termine delle tre sfide la Supercoppa andrà naturalmente alla prima classificata - in caso di arrivo a pari punti, a chi avrà la migliore differenza reti. Lecce e Padova hanno già entrambe giocato contro il Livorno: i veneti hanno ottenuto una vittoria per 5-1, i pugliesi invece hanno perso 3-1. Di conseguenza 3 punti per il Padova, 0 per il Lecce, fra l’altro con differenza reti molto diversa, + 4 per i patavini e - 2 per i salentini. Di conseguenza al Lecce servirà oggi pomeriggio una vera e propria impresa, altrimenti sarà il Padova ad aggiudicarsi questa edizione della Supercoppa di Serie C.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida Lecce Padova non sarà trasmessa in diretta tv, ma come per tutte le partite della stagione di Serie C i tifosi e gli appassionati potranno rivolgersi alla diretta streaming video via internet si potrà seguire con un abbonamento al sito elevensports.it (che ha preso il posto di Sportube), oppure acquistando la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE PADOVA

Parliamo adesso delle probabili formazioni di Lecce Padova, fermo restando che trattandosi di una partita di fine stagione potrebbe esserci un’ampia rotazione nelle due rose. Comunque per il Lecce disegniamo un 4-3-1-2 con Perucchini in porta, Cosenza e Marino difensori centrali, Ciancio terzino destro e Di Matteo sulla fascia sinistra; a centrocampo il terzetto formato da Tabanelli, Arrigoni e Mancosu, mentre Costa Ferreira potrebbe agire da trequartista alle spalle del tandem d’attacco formato da Caturano e Di Piazza. Anche il Padova potrebbe proporre lo stesso modulo tattico, con Bindi in porta e davanti a lui in difesa da destra a sinistra Salviato, Cappelletti, Ravanelli e Contessa in una linea a quattro; Belingheri, Serena e Zambataro potrebbero invece formare il trio di centrocampo, ecco poi Pulzetti trequartista alle spalle dei due attaccanti Marcandella e Capello.

PRONOSTICO E QUOTE

Il Lecce è favorito per la vittoria secondo l'agenzia di scommesse sportive Snai, pur tenendo presente che una vittoria ai salentini di per sé non basta, servirà una vera e propria goleada. Comunque Snai dà grande fiducia ai giallorossi pugliesi: il segno 1 che indica la vittoria del Lecce è quotato a 2,20, il pareggio (naturalmente segno X) a 3,40 ed è l’opzione considerata meno probabile. Il Padova vincente (segno 2) è infatti un'ipotesi che pagherebbe invece 3,05 volte la posta in palio, collocandosi dunque a un livello intermedio fra le altre due.

© Riproduzione Riservata.