Paganese Fondi/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

26 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Paganese-Fondi, LaPresse

Paganese Fondi, diretta dall’arbitro Andrea Giuseppe Zanonato, si gioca alle ore 17.00 di oggi pomeriggio per il ritorno dei playout di Serie C nel girone C. All’andata sabato scorso la prima partita finì con un pareggio per 2-2 in casa del Racing Fondi, di conseguenza adesso è molto facile fare i calcoli per la salvezza. La Paganese rimarrà in Serie C vincendo o pure in caso di pareggio, mentre il Fondi sarà obbligato ad ottenere la vittoria in campo avverso per mantenere la categoria. Infatti il regolamento dei playout di Serie C sancisce che in caso di parità di punti e reti segnate sul doppio confronto (che si verificherebbe naturalmente con un secondo pareggio) si salva la squadra meglio classificata in stagione regolare, che è quella che gioca il ritorno in casa e dunque nel nostro caso naturalmente la Paganese. Un vantaggio chiaro sulla carta per i campani, tuttavia il Fondi non farà calcoli e questo tante volte in gara secca non è uno svantaggio…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida Paganese Fondi non sarà trasmessa in diretta tv, ma come per tutte le partite della stagione di Serie C i tifosi e gli appassionati potranno rivolgersi alla diretta streaming video via internet si potrà seguire con un abbonamento al sito elevensports.it (che ha preso il posto di Sportube), oppure acquistando la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE FONDI

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Paganese Fondi. Per i padroni di casa disegniamo il modulo 3-5-2 con Piana, Carini e Meroni a formare la retroguardia a tre davanti al portiere Galli. Nel folto centrocampo a cinque ecco Tascone supportato da Nacci e Scarpa in mediana, mentre gli esterni dovrebbero essere Ngamba a destra e Della Corte a sinistra, con compiti anche di supporto alla coppia di attaccanti formata da Cernigoi e Cesaretti. La risposta del Racing Fondi potrebbe essere affidata a un 4-2-3-1 con Elezaj fra i pali, Mangraviti e Polverini difensori centrali, Galasso terzino destro e Paparusso a sinistra; avanzando a centrocampo, ecco la coppia mediana formata da De Martino e Vasco; sulla linea dei trequartista agiranno invece Ciotola, Nolé ed Addessi in appoggio alla prima punta Mastropietro.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico apparentemente a senso unico per questa partita fra Paganese e Fondi: così almeno pensa l'agenzia di scommesse sportive William Hill, che quota a 1,57 il segno 1 per la vittoria casalinga della Paganese, che di conseguenza è considerata quasi scontata. Si sale poi di parecchio già in caso di pareggio, dal momento che il segno X è quotato a 3,40. Se poi dovesse verificarsi il colpaccio del Fondi, sarebbero felici gli scommettitori che avranno creduto nei laziali: il segno 2 infatti pagherebbe 5,00 volte la posta in palio.

