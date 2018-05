Pagelle/ Real Madrid-Liverpool: i voti della partita (Finale Champions League - primo tempo)

Pagelle Real Madrid Liverpool: tutti i voti e i giudizi della partita, valida quale finale della Uefa Champions League 2017-2018, attesa a Kiev questa sera.

26 maggio 2018 Stefano Belli

Pagelle Real Madrid Liverpool (LaPresse)

Allo stadio Olimpico di Kiev è in corso l'ultimo atto dell'edizione 2017-18 di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, le due squadre sono rientrate negli spogliatoi sul punteggio di 0-0: ecco i voti del primo tempo che purtroppo non rimarrà alla storia per un gol di pregevole fattura o per una giocata di alta classe, ma per l'infortundio di Mohamed Salah (6,5). Intorno alla mezz'ora l'attaccante egiziano lascia il campo in lacrime per le conseguenze del duro contrasto con Sergio Ramos (6,5), si teme un infortunio serio alla spalla sinistra visto che Salah è caduto male non riuscendo a mettere le mani avanti per limitare i danni. Se Klopp piange, Zidane non ride: anche Carvajal (6) è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare nel tentativo di agganciare un pallone. Per quanto riguarda le occasioni da rete, Cristiano Ronaldo (6) non è riuscito a impensierire Karius (7) col destro, il portoghese prima dell'intervallo ci ha riprovato di testa trovando l'opposizione dell'estremo difensore avversario mentre Nacho (6) è riuscito soltanto a scuotere l'esterno della rete. Dall'altra parte Alexander-Arnold non ha saputo impensierire Navas (6), incerto come al solito nelle uscite ma un'autentica garanzia in mezzo ai pali.

VOTO REAL MADRID 6 - Pur lasciando l'iniziativa agli avversari, gli uomini di Zidane creano qualche palla gol in più.

MIGLIORE REAL MADRID: VARANE 7 - Grazie a lui Mané non ha ancora trovato il modo di far male alle merengues.

PEGGIORE REAL MADRID: KROOS 5,5 - Spende più volte il fallo per fermare Mané, inoltre sbaglia diverse aperture facili, non da lui.

VOTO LIVERPOOL 6 - Solita partenza arrembante per gli uomini di Klopp che poi accusano il contraccolpo psicologico per l'infortunio di Salah.

MIGLIORE LIVERPOOL: KARIUS 7 - Finora sempre attento e reattivo in mezzo ai pali, non sarà facile per i blancos violare la sua porta.

PEGGIORE LIVERPOOL: HENDERSON 5,5 - In serate come questa un Gerrard avrebbe fatto davvero comodo: il numero 14 dei reds non ci mette abbastanza personalità in mezzo al campo.

