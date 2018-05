Palermo, scontri al match di boxe Bentivegna-Ballisai/ Video PalaOreto: tifosi inseguono arbitro e giudici

Palermo, scontri al match di boxe Bentivegna-Ballisai, video PalaOreto: tifosi inseguono arbitro e giudici. Una vera e propria guerriglia quanto accaduto nella serata di ieri in Sicilia

Scene di guerriglia ieri al PalaOreto di Palermo - Youtube

Doveva essere una serata di festa, ma quella del PalaOreto di Palermo, si è trasformata in una nottata assurda. Di scena, nel capoluogo siciliano, la sfida valevole per il tricolore dei superleggeri, con il beniamino di casa, Giancarlo Bentivegna, che affrontava il torinese Massimiliano Ballisai. Alla fine non ce l’ha fatta il palermitano, con l’arbitro che ha deciso di interrompere il match al settimo round, a seguito di una grave ferita riportata dal palermitano, un taglio nell’arcata sopraccigliare di destra, che ha fatto perdere molto sangue al pugile. I giudici hanno quindi assegnato la vittoria a Bellisai di un solo punto, 67 a 66, e il pubblico presente ha scatenato la propria ira. I tanti appassionati di box accorsi al PalaOreto, hanno inveito contro la decisione dei giudici di gara di interrompere il match, invadendo il ring, come si nota da questo video pubblicato da MeridioNews.

UNA VERA FIGURACCIA

Una figura in diretta nazionale, con moltissimi tifosi che hanno superato le transenne, per inseguire l’arbitro e i giudici, costretti a mettersi in fuga per evitare di essere malmenati. Scene da guerriglia urbana, con dei supporters che hanno lanciato persino un petardo sul ring, con conseguente spavento visto il forte boato. Tifosi che se la sono presa anche con un altro spettatore presente al PalaOreto, che gli gridava contro «vergogna», «siete solo dei mafiosi». A quel punto è dovuta intervenire la polizia per evitare che la situazione degenerasse, e fortunatamente la questione è tornata in breve tempo alla normalità. Un episodio spiacevole, visto che le telecamere hanno catturato anche un bambino in lacrime, che forse, si aspettava uno spettacolo ben diverso…

© Riproduzione Riservata.