Probabili formazioni/ Real Madrid Liverpool: quote, le ultime novità live (finale Champions League)

Probabili formazioni Real Madrid Liverpool: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Finale di Champions League: pochi dubbi per entrambi gli allenatori

26 maggio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Real Madrid Liverpool, finale Champions League (Foto LaPresse)

Real Madrid Liverpool, sabato 26 maggio alle ore 20:45, rappresenta la finale della Champions League 2017-2018: la partita attesa da tutti va in scena allo stadio Olimpico di Kiev. Grandi campioni sul terreno di gioco, molti di loro li vedremo anche al Mondiale e in generale ci attendiamo un bello spettacolo; i due allenatori hanno più o meno scelto gli undici per l’ultima e più importante sfida della stagione, ma queste sono gare che più di altre vanno preparate nei minimi dettagli e dunque non possiamo ancora essere del tutto sicuri di alcune scelte. Andiamo allora a valutare quali potrebbero essere i dubbi che albergano nella mente dei due tecnici a poche ore dal calcio d’inizio, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Real Madrid Liverpool.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere una prima indicazione su quella che potrebbe essere il pronostico per la finale di Champions League, andiamo a vedere cosa prevede l’agenzia di scommesse Snai su 1X2 finale: a essere favorito è chiaramente il Real Madrid, per la cui vittoria si deve giocare il segno 1 e che porterebbe in dote un guadagno di 2,20 volte la posta. Il segno X identifica il pareggio, da intendersi evidentemente al termine dei 90 minuti: in questo caso il valore previsto da questo specifico bookmaker è 3,75 mentre per il segno 2, che identifica l’affermazione del Liverpool, la vincita arriverebbe a 3,10 volte la cifra che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID LIVERPOOL

I DUBBI DI ZIDANE

La formazione del Real Madrid è praticamente fatta, anche perchè Zinedine Zidane la cambia davvero poco nelle occasioni importanti; tuttavia ci sono dei punti di domanda che riguardano il terzo componente del tridente, o comunque del reparto avanzato. Isco va per la maggiore, e si piazzerebbe alle spalle di Cristiano Ronaldo e Benzema che, per quanto sacrificato nel quarto contro la Juventus, sarà in campo; l’alternativa principale è chiaramente quella di Bale con il quale si formerebbe il tridente classico, ma c’è anche l’ipotesi Lucas Vazquez che agirebbe più che altro come esterno di centrocampo, allargando idealmente Kroos o Modric dall’altra parte e andando a formare un 4-4-2 che può diventare 4-2-3-1 in fase di possesso. Casemiro, le cui quotazioni sono leggermente in calo, resta troppo importante per il gioco dei blancos e dunque sarà titolare (ha anche segnato nella finale dello scorso anno), in difesa invece Carvajal e Marcelo giocheranno naturalmente larghi con facoltà di spingere lungo tutta la corsia, al centro il leader del reparto Sergio Ramos sarà affiancato da Varane e il portiere sarà Keylor Navas.

LE SCELTE DI KLOPP

Jurgen Klopp ha ritrovato Emre Can, che ha recuperato in tempi record; il tedesco però partirà eventualmente dalla panchina perchè il suo allenatore difficilmente potrà permettersi un giocatore fermo da metà marzo per iniziare una finale di Champions League. Il posto del tedesco sarà preso allora da Wijnaldum, che in corso d’opera è diventato titolare anche a scapito di Oxlade-Chamberlain cambiando di fatto la storia della semifinale di andata contro la Roma. In difesa come sempre Van Dijk e Lovren giocheranno al centro a protezione del portiere Karius, con Alexander-Arnold e Robertson che agiranno come esterni; a completare la mediana dei Reds saranno inevitabilmente capitan Henderson, piazzato come regista davanti alla difesa, e Milner che è il classico jolly che tutti gli allenatori vorrebbero avere, quest’anno anche capace di essere il primo assistman della Champions League. Ben pochi dubbi circa il tridente d’attacco: Roberto Firmino partirà come centravanti, con il fenomenale Salah alla sua destra e Sadio Mané la cui posizione sarà quella di esterno sinistro.

IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-1-2): 1 Keylor Navas; 2 Carvajal, 4 Sergio Ramos, 5 Varane, 12 Marcelo; 10 Modric, 14 Casemiro, 8 Kroos; 22 Isco; 9 Benzema, 7 Cristiano Ronaldo

A disposizione: 13 Casilla, 19 Hakimi, 6 Nacho, 23 Kovacic, 17 Lucas Vazquez, 20 Asensio, 11 Bale

Allenatore: Zinedine Zidane

Squalificati: -

Indisponibili: -

LIVERPOOL (4-3-3): 1 Karius; 66 Alexander-Arnold, 4 Van Dijk, 6 Lovren, 26 Robertson; 7 Milner, 14 Henderson, 5 Wijnaldum; 11 Salah, 9 Firmino, 19 S. Mané

A disposizione: 22 Mignolet, 2 Clyne, 17 Klavan, 18 A. Moreno, 23 Emre Can, 20 Lallana, 28 Ings

Allenatore: Jurgen Klopp

Squalificati: -

Indisponibili: J. Gomez, Matip, Oxlade-Chamberlain

© Riproduzione Riservata.