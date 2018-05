Pronostico Real Madrid-Liverpool/ Finale Champions League: quote e scommesse (oggi 26 maggio)

Pronostico Real Madrid-Liverpool: quote e scommesse per la Finale della Champions League 2017-2018. Chi stasera a Kiev alzerà la Coppa delle grandi orecchie?.

26 maggio 2018 Michela Colombo

Pronostici Champions League (LaPresse)

Si accenderà questa sera alle ore 20.45 la tanto attesa finale della Champions League 2017-2018 tra Real Madrid e Liverpool: è tempo ora di vedere a chi potrebbe arridere il pronostico e quali sono le scommesse e le quote fissate dai principali portali sportivi. Certamente fissare un vincitore annunciato della Coppa delle grandi orecchie è cosa ben difficile: per sua stessa natura una finale rimane incerta fino all’ultimo e sono davvero moltissimi i fattori che entrano in gioco in questi novanta minuti, i più dei quali non completamente prevedibili. Volendo però provare a dare qualche dato utile per il pronostico vediamo che il Real Madrid è certamente più abituato a questo tipo di partite: per i Blancos sono stati infatti bene 12 i trofei alzati e tre i secondi posti trovati (questi nel 1962 contro il Benfica, nel 1964 con l’Inter e nel 1982 proprio contro il Liverpool). Per il Liverpool l’albo d’oro ci racconta di 5 titoli della Champions League messi in bacheca e due finali chiuse con la medaglia d’argento, queste arrivate nel 1985 contro la Juventus e nel 2007 contro il Milan. Va però anche ricordato questo fatto: che l’ultima coppa del Real Madrid è quella dell’anno scorso: per i Reds l’ultimo precedente è la finale persa nel 2007 contro i rossoneri.

PRONOSTICO REAL MADRID LIVERPOOL: GLI ULTIMI DATI

Per completare lo storico va detto che nei precedenti fissati in Champions League tra i due club il bilancio ci racconta di due successi per parte, ma in generale se ne contano 5 con tre affermazioni dei Reds: a fare da ago della bilancia proprio la finale dell’allora Coppa dei Campioni 1981 vinta proprio alla compagine inglese (con il gol di Alan Kennedy). Eppure la storia potrebbe non essere il solo fattore a intervenire, ma pure lo stato di forma con cui le compagini si presenteranno oggi in campo a Kiev per la finale di Champions League. Sia Real Madrid che il Liverpool scenderanno in campo questa sera a ranghi quasi al completo e con tante star a disposizione dei rispettivi tecnici, tra i migliori al mondo. Da una pare Zidane avrà dispone nomi come quelli di Cristiano Ronaldo (26 gol in stagione), Karim Benzema, Kross, Modric e Isco, oltre che il capitano Sergio Ramos. Non sarò di meno Jurgen Klopp, che ha dalla sua parte nomi come Manè e Firmino, oltre che il bomber Salah (in stagione 32 reti). Lo stato di forma poi rimane eccellente, anche perché entrambe le squadre hanno avuto modo di riposare, terminati gli impegni nazionali: insomma la sfida si annuncia più che aperta!

