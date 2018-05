Real Madrid Liverpool/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Real Madrid Liverpool, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca la finale di Champions League, allo stadio Olimpico di Kiev

26 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Real Madrid Liverpool, finale Champions League (Foto LaPresse)

Real Madrid Liverpool sarà diretta dal serbo Milorad Mazic ed è la finale di Champions League 2017-2018: alle ore 20:45 di sabato 26 maggio lo stadio Olimpico di Kiev ospita le due squadre che sono rimaste in corsa e si contenderanno dunque il trofeo più prestigioso. Per i blancos si tratterebbe del terzo consecutivo, un’impresa mai riuscita a nessuna squadra da quando esiste la nuova formula (era record anche il bis dello scorso anno); i Reds invece tornerebbero a vincere la Champions League dopo 13 anni, da quella fantastica notte di Istanbul chiusa ai calci di rigore. Se il Real Madrid è più abituato a giocare le finali e ormai non conosce segreti, il Liverpool ha dalla sua l’entusiasmo che gli deriva da una grande stagione, dal fatto che l’essere arrivati fino a Kiev è comunque sorprendente e dall’idea per la quale già aver conosciuto la finale è tanto di guadagnato anche se, naturalmente, arrivati a questo punto tutti vogliono vincere.

REAL MADRID LIVERPOOL, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Real Madrid Liverpool viene trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti: dovrete andare su Canale 5 per gustare la finale di Champions League, e ovviamente visitando Video Mediaset potrete assistere alla partita di Kiev anche in mobilità. Gli abbonati al digitale terrestre a pagamento avranno a disposizione anche il consueto canale Premium Sport (disponibile anche in alta definizione) e, attivando l’applicazione Premium Play, anche l’occasione di vedere la finale in diretta streaming video, avendo chiaramente a disposizione dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

RISULTATI E PRECEDENTI

Si incrociano anche storie interessanti in questa finale, perchè Zinedine Zidane potrebbe eguagliare Carlo Ancelotti (suo ex “capo” e vincitore della Decima con il Real Madrid) e Bob Paisley (leggenda del Liverpool) come allenatore in grado di conquistare tre volte la Champions League/Coppa dei Campioni, anche se dei tre sarebbe l’unico a farlo consecutivamente. A proposito: nessuno dai tris di Ajax e Bayern Monaco, negli anni Settanta, ha mai vinto per tre volte in serie, e questo è un altro grande traguardo che i blancos inseguono. La tradizione gioca a loro favore come dice nelle finali europee, ma un aspetto ancora più importante deriva dal fatto che il gruppo sia praticamente lo stesso che ha iniziato a vincere quattro anni fa e che in questa edizione è arrivato a Kiev facendo fuori Psg, Juventus e Bayern Monaco pur rischiando tanto negli ultimi due turni. Una caratteristica delle merengues, che anche un anno fa non avevano brillato nei turni precedenti ma avevano poi dominato la finale. Il Liverpool è arrivato a Kiev a suon di gol: ne ha segnati cinque al Porto, cinque al Manchester City e sette alla Roma. La difesa non ha sempre convinto, anche se per sei delle 12 partite è rimasta imbattuta; quello che gioca a favore dei Reds è la cabala perchè, come vedremo più avanti, il Liverpool ha già battuto il Real Madrid in questo contesto e gli spagnoli sembrano soffrire particolarmente le finali contro squadre del Regno Unito. Da segnalare anche che, comunque andrà questa partita, il prossimo anno ritroveremo entrambe nella fase a gironi della Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID LIVERPOOL

Ormai non ci sono più segreti per quanto riguarda le formazioni: Zinedine Zidane sembra aver deciso di schierare il suo Real Madrid con Isco in posizione di trequartista, a supporto dei due attaccanti che saranno Cristiano Ronaldo (capocannoniere della Champions League con 15 gol, ma a secco in semifinale) e uno tra Benzema e Bale, con le quotazioni del gallese che sembrano in ascesa. Solito centrocampo nel quale Casemiro fa il frangiflutti e l’equilibratore, posizionandosi al centro tra Modric e Kroos che si dividono i compiti in cabina di regia; in difesa Sergio Ramos e Varane si piazzano a protezione di Keylor Navas - protagonista nella semifinale di ritorno - mentre sulle corsie come sempre ci saranno Carvajal e Marcelo. Le assenze nel Liverpool non condizionano più di tanto Jurgen Klopp, che non può utilizzare Oxlade-Chamberlain e lo sostituisce con Wijnaldum, che sarà la mezzala sul centrosinistra in una mediana comandata da capitan Jordan Henderson e con Milner che sarà un tuttofare, iniziando come interno di centrocampo ma poi libero di allargare la sua posizione o anche avanzarla, formando una sorta di pericolosissimo 4-2-1-3. Naturalmente il tridente offensivo è quello che ha messo numeri straordinari in stagione, e che è composto da Salah (dovesse vincere la Champions League, sarebbe giustamente candidato al Pallone d’Oro), Firmino e Sadio Mané; anche in difesa tutto confermato, con i giovani Alexander-Arnold e Robertson come terzini e Van Dijk piazzato al fianco di Lovren come centrale, davanti al portiere Karius scelto fin dall’inizio della stagione per la Champions League.

QUOTE E PRONOSTICO

Parte favorito il Real Madrid, ed è anche inevitabile che sia così: i blancos hanno una quota di 2,20 sul segno 1, che identifica la loro vittoria, secondo quanto stabilito dall’agenzia di scommesse Snai. Arriva in ritardo la quota sul segno 2 per il successo del Liverpool, ma stiamo parlando in ogni caso di un 3,10: vale a dire che la finale di Champions League è comunque una partita che i bookmaker valutano in equilibrio. A tale proposito, il segno X per il pareggio vi permetterebbe di guadagnare 3,75 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto e, ricordiamo, si intenderebbe che la sfida dello stadio Olimpico di Kiev andrebbe ai tempi supplementari (il pareggio è da intendersi al termine dei 90 minuti).

