Risultati Serie C/ Diretta gol live score delle partite di ritorno dei play out (oggi 26 maggio)

Risultati Serie C: diretta gol live score delle partite attese oggi 26 maggio 2018 e valide come ritorno dei play out. Chi oggi incapperà nella retrocessione in Serie D?.

26 maggio 2018 Michela Colombo

Risultati Serie C (LaPresse)

Il campionato della Serie C torna in campo oggi, 26 maggio 2018, per disputare gli ultimi match di ritorno dei play out. E' quindi tempo di verdetti per la terza serie italiana e in questo sabato il campo deciderà quali club saranno salvi e quali saranno costretti alla retrocessione nella Serie D nella prossima stagione. Vediamo bene quindi che la posta in palio è ben alta e la tensione è tanta su tutti i tre campi impegnati oggi pomeriggio. Ovviamente saranno tre i match previsti, uno per ogni girone che hanno animato la regular season: vediamo che ci offre quindi il programma per oggi 26 maggio 2018. Primo match di ritorno dei play out retrocessione sarà quello previsto alle ore 17.00 al Marcello Torre tra Paganese e Fondi. Due gli incontri attesi poi alle ore 18.00: a quell’ora avrà inizio al Carlo Zecchini la sfida tra Gavorrano e Cuneo, mentre al Valentino Mazzola si udirà il fischio d‘inizio dell’incontro tra Santarcangelo e Vicenza.

I RISULTATI DEI MATCH DI ANDATA

Prima di dare la parola al campo bisogna ricordare che è successo nei match di andata di questi appassionati incontri per i play out della Serie C 2017-2018. Ecco quindi che l’incontro tra Cuneo e Gavorrano, avuto luogo lo scorso 19 maggio terminò con il pesante successo della compagine biancorossa per 1-0. In casa i piemontesi trovarono quindi la vittoria grazie alla rete di Zamparo occorsa al 31’: da segnalare poi l’espulsione per il club rossoazzurro di Marchetti, per doppia ammonizione. Nella sfida tra Fondi e Paganese invece il triplice fischio finale sorprese il tabellone del risultato sul 2-2. Ecco quindi che la sfida di ritorno oggi si annuncia più attesa e incerta che mai. In casa dei rossoblu ricordiamo che si misero in luce come marcatori Cesaretti e Bensaja (11’ e 88’) per gli azzurrostellati: per i padroni di casa bastò la doppietta di Nole al 55’ e al 58’. Infine ecco la sfida tra Vicenza e Santarcangelo: all’andata fu successo dei biancorossi per 2-1 Allora al Romeo Menti i padroni di casa andarono avanti com le reti di Alimi (47’) e Giacomelli (66’): ai romagnoli, rimasti in dieci dopo il rosso a Lesjak (doppia ammonizione al 60’), non bastò il gol al 53’ dello stesso Lesjak.

RISULTATI SERIE C PLAY OUT, MATCH DI RITORNO

Ore 17:00 Paganese-Fondi

Ore 18:00 Gavorrano-Cuneo

Ore 18:00 Santarcangelo-Vicenza

