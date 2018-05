Sabotaggio contro il Giro d'Italia 2018/ Olio e vetri sparsi sul percorso verso Cervinia

Sabotaggio contro il Giro d'Italia 2018, teppisti in azione: olio e vetro cosparsi sul percorso verso Cervinia, oggi in programma manifestazione No Tav a Susa, le ultime notizie

Giro d'Italia 2018 (LaPresse)

Il Giro d’Italia 2018 entra nel vivo: oggi, sabato 26 maggio 2018, in programma la ventesima e penultima tappa della Corsa. 214 chilometri per i ciclisti, con il gruppo che si sposterà da Susa a Cervinia per l’ultimo tratto in salita di questa edizione. E’ attesa grande battaglia in vista della conclusione in programma a Roma domani. Ma c’è da segnalare uno spiacevole evento estraneo, forse, al Giro d’Italia 2018: come riportato dall’Ansa, nella notte nel Torinese sono andati in scena atti di teppismo contro la Corsa. Alcuni malviventi hanno cosparso lungo il percorso della ventesima tappa olio e pezzi di vetro. Sulla strada provinciale di Casellette, precisamente a La Cassa, è stato versato dell’olio da motore sull’asfalto per un tratto di circa 200 metri.

TEPPISTI CONTRO IL GIRO D'ITALIA 2018

Episodio increscioso sul finale della corsa ciclistica più importante d’Italia e tra le più importanti a livello internazionale. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ripristinare la situazione, con i carabinieri della compagnia di Rivoli che hanno bloccato la ricolazione per consentire le operazioni di pulitura della strada. L’Ansa sottolinea inoltre che a Villardora sono stati cosparsi dei pezzi di vetro in una rotonda: così come accaduto a Truc di Mola, l’area è stata prontamente ripulita. Ora le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare i responsabili, con carabinieri e Questura di Torino che stanno cercando di trovare testimoni utili per le ricerche. Gli atti non sono stati rivendicati, ma è certo che si sia trattato di qualcosa legato al passaggio della Corsa. Oggi, a Susa, è inoltre previsto un presidio di protesta dei No Tav: verranno esposte bandiere lungo il percorso contro la nuova Ferrovia che collega Torino e Lione, oltre a striscioni per la Palestina.

© Riproduzione Riservata.