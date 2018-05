Sergio Ramos contro Salah/ “È forte, ma Messi e Cristiano Ronaldo sono di un altro pianeta”

Sergio Ramos contro Salah: hanno il sapore della provocazione le dichiarazioni del capitano del Real Madrid alla vigilia della finale di Champions League contro il Livepool..

26 maggio 2018 Silvana Palazzo

Sergio Ramos (foto da Lapresse)

Mohamed Salah è uno dei giocatori più attesi della finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool. C'è chi sostiene che abbia raggiunto il livello di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, non per Sergio Ramos. «Ci sono giocatori che vanno di moda, c'è chi viene e chi va, ma Cristiano Ronaldo e Messi sono in un'altra orbita». Il difensore spagnolo sostiene dunque che l'attaccante egiziano debba dimostrare con continuità di essere al top per poter essere accostato a campioni del calibro di CR7 e la Pulce. «Salah è un grande campione e io rispetto l'opinione di tutti. Quella di domani (oggi, ndr) sarà per lui una grandissima occasione», ha dichiarato ieri Ramos in conferenza stampa. Una cosa però è certa per il capitano del Real Madrid: «È un grande giocatore, lo ha dimostrato». Dovrà fare lo stesso però per essere considerato un fuoriclasse. La prima occasione arriva stasera a Kiev con la finale di Champions League.

RAMOS AVVISA SALAH: "NON HO PAURA"

Mohamed Salah ha stupito tutti con i 43 gol segnati in questa stagione. L'attaccante del Liverpool sta attraversando un momento di forma straordinario. L'egiziano è dunque la vera arma in più del Liverpool che stasera affronterà il Real Madrid nella finale di Champions League. Sergio Ramos non ha paura però di Salah: «Abbiamo visto cosa può fare in questa stagione, ma sarà solo uno degli 11 giocatori contro cui giocheremo». Del resto al difensore spagnolo non ha paura dell'attaccante dei Reds. Al Daily Mirror ha infatti spiegato: «Durante la mia carriera, ho affrontato i migliori attaccanti del mondo, molti dei quali considerati i migliori di sempre. Non ho mai paura, ma rispetto sempre». Ramos non sa se quella di oggi sarà la miglior finale, di sicuro la vivrà come se fosse la prima. «Si affronteranno due grandi squadre, sarà importante mantenere la nostra porta inviolata», ha concluso il capitano dei galacticos.

