Torino Fiorentina Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Torino Fiorentina Primavera: info tv e streaming video della partita di andata, valida per i preliminari dei play off del primo campionato giovanile, oggi in campo.

26 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Torino Fiorentina primavera (LaPresse)

Torino Fiorentina primavera, diretta dall’arbitro Daniele Paterna è la partita in programma oggi sabato 26 maggio al Filadelfia: fischio d’inizio atteso alle ore 15.30 per questo match di andata dei preliminari dei play off del primo campionato giovanile. Il grande calcio nella categoria primavera torna quindi in campo: in palo un posto in semifinale dove ci si giocherà con le prime due squadre classificatesi al termine della regular season il titolo italiano. Ecco allora il Torino che ha trovato il quinto miglior piazzamento in graduatoria e la Fiorentina, che invece ha chiuso la sua stagione con il quarto gradino: attenzione che il match verrà poi ripetuto il prossimo 31 maggio.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la sfida tra Torino e Fiorentina Primavera verrà trasmessa in diretta tv su Sportitalia: visione possibile a tutti in chiaro, andando sul canale 60 del televisore - gli abbonati Sky potranno invece selezionare il numero 225 del proprio decoder. L’emittente fornirà anche la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito www.sportitalia.com per accedere al quale non sono richiesti costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO FIORENTINA

Dovrebbe essere il 4-3-1-2 il modulo di riferimento per la probabile formazione del Torino, anche se non appare affatto impossibile che Coppitelli possa poi virare verso un più ordinato 4-4-2. In ogni caso oggi le maglie da titolari dovrebbero andare a Zanellati tra i pali: in difesa ecco Valerio, Capone, Ferigra e Gilli. Per la mediana però sono aperti ampi ballottaggi: i titolari dovrebbero essere Adopo, D’Alena e De Angelis, ma dalla panchina Oukhadda e Celeghin cercano spazio. In avanti spazio a Kane in cabina di regia: Butic e Bianchi dovrebbero venir confermati come due punte d’attacco.

Per Biciga la probabile formazione della Fiorentina dovrebbe oggi scendere in campo seguendo il 4-3-3 già visto molte volte in questa stagione regolare del campionato. Tra i pali questo pomeriggio non mancherà Brancolini, mentre in avanti ecco il due Pinto-Illanes: saranno Ranieri e Pierozzi quindi ad agire sulle fasce del reparto difensivo. Per la mediana spazio a Valencic in cabina di regia con Diakhate e Lakti a completamento del reparto. Pochi i dubbi in attacco: nel tridente ci sarà spazio per Sottil, Longo e Marozzi, benchè dalla panchina si fa vedere Marco Meli, in rete nell'ultimo match contro la compagine piemontese.

© Riproduzione Riservata.