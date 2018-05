Video/ Italia Portogallo Under 21 (2-3): highlights e gol della partita amichevole

Video Italia Portogallo Under 21 (2-3): highlights, gol della partita amichevole ricca di gol ma chiusa con una sconfitta per gli azzurrini a Estoril.

Video Italia Portogallo Under 21: Barella, autore del secondo gol (LaPresse, repertorio)

Portogallo Italia si apre con un'occasione immediata per Cutrone, che vede respingersi da Pereira un piattone ravvicinato. Gli azzurri macinano gioco ma vengono puniti alla prima occasione lusitana. Al dodicesimo Calabria lascia Diogo Jota libero sul secondo palo, il quale trafigge un incolpevole Scuffet. Trascorrono pochi minuti e il Portogallo va sul due a zero. Stavolta ci pensa Gonclaves a superare Calabria, servendo il solito Jota che mette la firma sul raddoppio. L'Italia è fragile ma orgogliosa e al ventottesimo la mette dentro con Parigini, che non perdona sull'errore di Fonseca. Il primo tempo, però, si chiude nel peggiore dei modo, ovvero con la terze rete portoghese, che porta la firma di Gonçalves. CLICCA QUI PER GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

La strigliata dell'intervallo porta i frutti sperati per l'Italia, anche se ad inizio ripresa Scuffet è subito chiamato agli straordinari su Tavares. L'Italia rientra in partita con Bonazzoli, che spiazza Costa con un bel rigore procurato. Gli azzurri vanno vicini al pareggio con una girata di Capone. Poi ancora Italia con Murgia di testa: Costa è bravo ad opporsi. Nel finale ci prova Scamacca in acrobazia, ma la palla va alta. Finisce così, Italia al tappeto contro un Portogallo in ottima forma.

UNDER 21, PORTOGALLO-ITALIA: IL TABELLINO

Marcatori: 12' e 19' Jota (P), 29' Parigini (I), 43' Goncalves (P), 59' rig. Barella (I). Portogallo (4-3-3): Pereira; Ferreira Fonseca, Ferro, Oliveira Fernandes, Ribeiro; Pedro Rodrigues, Horta, Antunes Eustaquio; Goncalves, Jota, Xadas. A disposizione: Amaral, Tavares, D. Costa, B. Costa, Vidigal, Dias, Filipe, Jordao, Leite, Queirso, Joao Felix, Virginia. All. Rui Jorge. Italia (4-3-3): Scuffet; Petretta, Romagna, Mancini, Calabria; Barella, Locatelli, Murgia; Parigini, Cutrone, Verde. A disposizione: Adjapong, Bonazzoli, Bonifazi, Brignola, Capone, Capradossi, Depaoli, Dimarco, Montipo, Pezzella, Scamacca, Valzania. All. Di Biagio.

