500 Miglia Indianapolis 2018/ Streaming video e diretta tv: orario e vincitore (Indycar Series)

Diretta 500 Miglia Indianapolis 2018: info streaming video e tv, vincitore e orario della 102 edizione della storica manifestazione nell'Ovale americano. Sato replicherà il successo 2017?.

27 maggio 2018 Michela Colombo

Takuma Sato, vincitore della 500 miglia Indianapolis del 2017 (LaPresse)

Si accenderà oggi domenica 26 maggio la tanto attesa 500 miglia di Indianapolis 2018: si torna quindi all’Ovale dell’Indiana per uno degli appuntamenti che hanno fatto e continuano a fare la storia delle quattro ruote. Il prestigio di questa gara, valida anche per il campionato Indycar series è ovviamente immenso: la storia ci racconta che la sua prima edizione risale al 1911 e da allora si è sempre svolta presso il circuito ovale dell’Indianapolis Motor Speedway: ovviamente tutti gli appassionati ricorderanno che la manifestazione rientra nella Triple Crown, assieme alla 24 ore di Le Mans e al Gp di Montecarlo, i tre appuntamenti motoristici più importanti al mondo. Facendo i giusti calcoli con il fuso orario tra l’Italia e lo stato americano dell’Indiana ricordiamo che il via ufficiale della 500 miglia di Indianapolis 2018 sarà dato alle ore 18.19.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Ricordiamo che l’edizione 2018 della 500 miglia di Indianapolis sarà visibile in diretta tv solo su Sky, che ne ha acquistato i diritti per l’Italia in esclusiva. Appuntamento quindi alle ore 18.00 al canale Sky Sport 2 Hd al numero 202 del telecomando della tv satellitare. Diretta streaming video prevista per tutti gli appassionati tramite l’app Sky Go: ricordiamo poi di consultare il sito ufficiale all’indirizzo www.indycar.com per le ultime notizie dall’Ovale di Indianapolis.

LA GRIGLIA DI PARTENZA E IL TRACCIATO

Ovviamente nei giorni scorsi si sono volte le varie qualifiche per disegnare la griglia di partenza della 500 miglia di Indianapolis 2018. I protagonisti di grande eccellenza chiaramente oggi non mancheranno ma mancherà Fernando Alonso che l’anno scorso aveva rinunciato al Gp di Montecarlo per tentare l’assalto all’Ovale. La pole position di questa 102 edizione della manifestazione è andato a un eccellente Ed Carpenter: il veterano infatti ha trovato il tempo di 2.36.7818, davanti a Pagenaud e Power, con Newgarden e Bourdais nella top five. Solo 16^ il campione in carica della 500 miglia di Indianapolis 2017 ovvero Takuma Sato, che ha trovato il crono generale di 2.38.9003. Ricordiamo infine gli ultimi dettagli tecnici: come al solito saranno 200 i giri percorsi per un totale di 805 km circa percorsi lungo l’Ovale di Indianapolis.

