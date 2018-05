Albo d’oro Champions League/ Il Real Madrid nella storia con 13 titoli. Cr7 il primo a quota 5

Albo d'oro Champions League: il Real Madrid scrive ancora la storia con il 13^ titolo sul continente. Anche Cristiano Ronaldo è da record: 5 coppe per lui.

27 maggio 2018 Michela Colombo

Cristiano Ronaldo (LaPresse)

Con la vittoria per 3-1 sul Liverpool, il Real Madrid scrive ancora la storia della Champions League, la massima competizione sul continente per i club di calcio. Il club dei Blancos in realtà già da tempo ha il primo posto d’onore nell’albo d’oro del torneo: per i madrileni sono infatti 13 le coppe delle grandi orecchie vinte finora, ovvero 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 e 2018. Dando però subito un occhio a tale dato ci accorgiamo subito di un altro record infranto ieri sera a Kiev dal Real Madrid: i Blancos infatti sono i primi a trovare la finale ( e vincerla) in tre edizioni consecutive per due volte. Gi spagnoli non sono certo il primo club a trovare la finale tre volte di fila in Champions League, ma sono i primi ad avere fatto due volte: fermi a una striscia sola ecco 5 squadre finora e quindi Benfica, Ajax, Bayern, Milan e Juventus (le italiane già all’era Uefa Champions League). In questi casi però almeno una delle tre finali raggiunte si è chiusa con almeno una sconfitta. Non così per il Real Madrid, che oltre aver raggiunto per la seconda volta tre finali di seguito, queste ultime tre le hanno pure vinte tutte.

IL RECORD DI CR7

Non è però solo il Real Madrid a infrangere record nell’albo d’oro della Champions League, ma anche il suo giocatore di punta Cristiano Ronaldo (su cui però si vocifera un presto abbandono della capitale). Cr7 infatti ieri sera battendo il Liverpool ha potuto mettere in bacheca la sua quinta coppa di Champions League: mai nessun’altro giocatore avere raggiunto tale traguardo. Per il bomber portoghese infatti si registrano ben 4 trofei vinti con il Real Madrid (2014, 2016,2017 e 2018) oltre che una Coppa dalle grandi orecchie sollevata nell’edizione 2007-2008 del torneo con la maglia del Manchester United. L’anno scorso lo stesso Cristiano Ronaldo aveva raggiunto, con il successo con i Blancos, Andres Iniesta (tutte con il Barcellona) e Clarence Seedorf (con Ajax, Real Madrid e Milan), entrambi fermi a quota 4 Champions league vinte a testa, facendo riferimento all’inizio della competizione nel stagione 1992-1993.

© Riproduzione Riservata.