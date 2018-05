Andrea Dovizioso al Gp di Monaco di F1 / "Al Mugello per rifarmi dopo gli errori del MotoGp di Le Mans"

Andrea Dovizioso al Gp di Monaco di F1: il pilota di MotoGp presente per seguire la Formula 1 e racconta il suo momento. Al Mugello vuole rifarsi dopo gli errori commessi a Le Mans.

27 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Andrea Dovizioso al Gp di Monaco di F1 - La Presse

Andrea Dovizioso ha parlato a Sky Sport dai box del Gp di Monaco di F1 dove era presente ai test da ospite. Ha voluto raccontare quanto accaduto a Le Mans nell'ultimo Gp: "Non era un errore classico il mio. C'è voluto un po' di tempo per metabolizzarlo perché do molta importanza a queste cose. Siamo umani però e può capitare. Non deve capitare, lavoriamo per cercare di migliorare i nostri limiti, ma eravamo molto veloci. Quindi questo mi ha aiutato a metabolizzare più velocemente. Adesso abbiamo il Mugello davanti a noi, una gara dove l'anno scorso abbiamo fatto la differenza ed è una bella sensazione perché ci vogliamo rifare". Manca una settimana e Andrea Dovizioso ha quindi tempo per prepararsi al meglio, ma ora è il momento di godersi il Gran Premio di Monaco di Formula 1 dove probabilmente Andrea Dovizioso sarà ospite vista la sua presenza nei box già nella giornata di ieri.

UN DISASTRO A LE MANS

Andrea Dovizioso era presente ai test di Formula 1 di Monaco per seguire il Gran Premio nella settimana di riposo dal Moto Gp. Il pilota è reduce da un brutto insuccesso a Le Mans dove non è riuscito a chiudere la gara, concludendo la sua corsa al giro numero ventitré. Ora è il momento di ributtarsi in pista per cercare di ottenere risultati importanti. Tra una settimana infatti Andrea Dovizioso avrà la possibilità con la sua Ducati di correre in Italia, visto che andrà in scena il Gp del Mugello. Una pista che conosce bene e dove in passato ha ottenuto ottimi risultati e che deve dargli la possibilità di rilanciarsi visto che anche precedentemente in Spagna era stato costretto al ritardo. Andrea Dovizioso aveva aperto il Mondiale con un primo posto nel Bahrein e successivamente un sesto posto in Argentina e un quinto in Cile. Nella classifica generale si trova in ottava posizione.

