Antonio Fuoco vince a Montecarlo/ Sprint Race F2, trionfa il pilota della Ferrari Academy

Bellissima vittoria per Antonio Fuoco, che trionfa a Montecarlo nella Sprint Race di Formula 2. Un altro successo da aggiungere al curriculum per il ventiduenne del Ferrari Driver Academy

27 maggio 2018 Claudio Franceschini

Antonio Fuoco ha vinto a Montecarlo (Foto LaPresse)

Grande vittoria di Antonio Fuoco a Montecarlo: il pilota cosentino ha portato a casa il primo posto nella Sprint Race del campionato di Formula 2. Vittoria con il brivido: dopo la gara infatti la FIA gli ha inflitto una penalità per essere ripartito in anticipo dopo il regime di Virtual Safety Car. Il suo margine si è assottigliato, ma per 8 decimi è comunque rimasto davanti a Lando Norris. Quest’ultimo, sempre più leader della classifica generale, per lo stesso motivo ha ricevuto a sua volta una penalità che gli è costata il secondo posto, facendolo terminare alle spalle anche dello svizzero Louis Deletraz. Fuoco è stato fantastico, in ogni caso: aveva conquistato la pole position e si è portato subito in testa all’inizio della gara, lasciando agli altri le briciole. Per il pilota del Ferrari Driver Academy le difficoltà non sono mancate, non solo per l’ingresso della Safety Car in due occasioni ma anche perché la gara è stata frammentata e ha richiesto un alto livello di concentrazione. Tra poco meno di un mese, tra il 22 e il 24 giugno, la Formula 2 avrà il suo quinto appuntamento stagionale sul circuito di Le Castellet, in Provenza (Francia).

LA CARRIERA DI ANTONIO FUOCO

Antonio Fuoco è considerato da anni uno dei principali talenti dietro il volante: non sono in pochi ad aspettarsi un suo esordio in Formula 1 tra qualche tempo, e la stessa Ferrari lo tiene in grande considerazione. Classe ’96, nato in provincia di Cosenza (a Cariati), Fuoco ha iniziato come praticamente tutti i colleghi a correre sui kart, ottenendo a 11 anni il primo successo internazionale nei 60 mini. Terzo nel campionato italiano della KF3 nel 2009, è giunto invece secondo l’anno seguente. L’ingresso nella Ferrari Academy è avvenuto nel 2012: in quella stagione Fuoco è arrivato terzo nella WSK Euroseries all’interno della KF2. Dall’arrivo a Maranello non ha smesso di impressionare, laureandosi campione di Formula Renault 2.0 Alps (2013), la Ferrari lo ha nominato pilota di sviluppo e nel 2015 ha fatto il suo debutto in GP3, chiudendo in terza piazza nella classifica generale l’anno seguente con il Team Trident. L’anno scorso invece è stato terzo tra i rookie nel Campionato FIA F2, con il team Prema; la vittoria ottenuta a Montecarlo è la prima, ma già in Azerbaijan era riuscito a salire sul podio.

© Riproduzione Riservata.