Capocannoniere Champions League 2018/ Cristiano Ronaldo re del gol in Europa, Dzeko è quinto

Capocannoniere Champions league 2017-2018: Cristiano Ronaldo primo bomber sul continente con 15 reti. Il giallorosso Edin Dzeko è il migliore in graduatoria per un club italiano.

27 maggio 2018 Michela Colombo

Cristiano Ronaldo (LaPresse)

Con la finale tra Real Madrid e Liverpool, che ha permesso ai Blancos si alzare la 13^ coppa della loro storia, è calato il sipario sulla Champions League 2017-2018: vediamo allora di fare un punto su questa edizione a partire dalla classifica dei principali marcatori. Chi sono i bomber che hanno fatto sognare i rispettivi tifosi in questa Champion League? Il capocannoniere al termine della competizione non è certo una sorpresa: si tratta di Cristiano Ronaldo, che ieri a Kiev con la maglia del Real Madrid ha potuto pure alzare la sua quinta coppa personale. Per Cr7 i gol fatti in stagione sono stati ben 15 in 13 partite giocate: una media eccezionale quindi per il lusitano e fissata sul 1,15 rete a incontro per un totale di 1170 minuti nelle gambe per il primo torneo sul continente. Dietro di lui nella classifica dei marcatori della Champion League per il Real Madrid si conta poi il nome di Karim Benzema con 5 reti in soli 9 incontri giocati.

GLI ALTRI BOMBER

Controllando la classifica dei marcatori della Champions league si vede quindi un’edizione nel segno di Cr7: dietro di lui però i goleador non sono certo mancati. Ecco quindi che occupano la seconda posizione in graduatoria ben tre giocatori del Liverpool, ieri in finale a Kiev: parliamo infatti di Roberto Firmino, Mohamed Salah e Sadio Manè, che hanno segnato 10 reti a testa. Terzo gradino del podio, o quinto nella generale dei marcatori per Edin Dzeko: il primo bomber della Roma ha infatti messo a bilancio ben 8 gol in 12 incontri giocati ed è il miglior marcatore della Champions League 2017-2018 per un club italiano. Nella top ten per questa edizione della competizione anche Ben Ydder (9 gol Siviglia), Kane (7 gol Tottenham), Cavani (7 gol Psg), Neymar (7 gol Psg), e Lionel Messi, con 6 gol per il Barcellona. Volendo fare infine un bilancio totale vediamo a scoprire che è sempre Cristiano Ronaldo il re del gol in Europa: il bomber portoghese è il miglior marcatore di sempre per la Champions League con 120 gol in 153 presenze (pur con due maglie diverse). Dietro di lui solo Messi con 100 gol segnati nella prima competizione sul continente e solo con la maglia del Barcellona.

CLASSIFICA MARCATORI

1 C. Ronaldo (Real Madrid ) 15 gol

2 R. Firmino (Liverpool) 10 gol

3 Manè (Liverpool) 10 gol

4 M. Salah (Liverpool) 10 gol

5 E. Dzeko (Roma) 8 gol

6 Ben Yedder (Siviglia) 8 gol

7 E. Cavani (Psg) 7 gol

8 H. Kane (Tottenham) 7 gol

9 Neymar (Psg) 6 gol

10 L. Messi (Barcellona) 6 gol

