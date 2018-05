Classifica Giro d'Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (21^ tappa, oggi)

Classifica Giro d'Italia 2018, la maglia rosa e le altre graduatorie: Chris Froome vincitore su Dumoulin e Lopez, oggi Viviani per blindare la ciclamino (21^ tappa)

27 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Classifica Giro d'Italia 2018: Chris Froome in maglia rosa (LaPresse)

La classifica del Giro d’Italia 2018 è ormai definitiva: la maglia rosa è sulle spalle di Chris Froome, che ha fatto una vera e propria impresa venerdì con un attacco che passerà alla storia e ieri ha completato l’opera a Cervinia, conquistando così finalmente anche un Giro d’Italia dopo quattro Tour de France e una Vuelta, anche se sulla vittoria spagnola pende la sentenza per il caso salutiamolo e di conseguenza non possiamo ancora essere sicuri del fatto che Froome entrerà nell’esclusivo gruppo formato da Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Alberto Contador e Vincenzo Nibali. In ogni caso questo Giro resta un capolavoro per Froome, che ha vinto le due tappe più prestigiose e ha ribaltato una situazione che ancora a metà della terza settimana sembrava compromessa. Oggi sarà di fatto una passerella, anche se giova sempre ricordare che naturalmente anche l’ultima tappa andrà a comporre la classifica generale: saranno però appena 115 km cittadini a Roma, ipotizzare che Tom Dumoulin possa ribaltare in una breve tappa pianeggiante destinata ai velocisti i 46 secondi di ritardo che attualmente lo separano da Froome appare praticamente impossibile.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA: IL VINCITORE FROOME E IL PODIO

Tom Dumoulin dunque chiuderà in seconda posizione questo Giro d’Italia che comunque ha dimostrato la grandezza dell’olandese: con 25 km in meno a cronometro e quattro arrivi in salita in più, Dumoulin in un certo senso ha fatto ancora meglio rispetto all’anno scorso, quando aveva trionfato a Milano al termine del Giro 100. Il rimpianto per l’olandese può caso mai essere legato alla tappa di ieri, quando ha perso decisamente troppo nel tratto fra il Colle delle Finestre e lo Jafferau: lì ha perso il Giro d’Italia. Il terzo gradino del podio invece è andato un po’ a sorpresa a Miguel Angel Lopez, che ha approfittato delle crisi altrui ma ha comunque dimostrato di essere sempre più competitivo sulle tre settimane: a 24 anni, il futuro potrebbe essere del colombiano della Astana, che in salita ha pochi rivali. Applausi anche a Richard Carapaz, suo grande rivale per la maglia bianca e alla fine anche per il podio, a causa del flop finale di Thibaut Pinot: se Lopez era già conosciuto a grandi livelli, l’ecuadoriano della Movistar è la grande rivelazione di questo Giro. Quanto agli italiani, resta positivo il bilancio di Domenico Pozzovivo, ottimo quinto che eguaglia il migliore piazzamento ottenuto nel 2014, mentre il decimo posto con ingresso nella top 10 proprio ieri è il giusto premio per Davide Formolo, che ha pagato a carissimo prezzo una caduta il giorno dell’Etna.

LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando delle altre classifiche del Giro d’Italia, partiamo dalla maglia ciclamino perché è l’unica teoricamente ancora da assegnare: applausi ad Elia Viviani che ieri si è gettato nella fuga per vincere i due traguardi volanti e ora nella classifica a punti ha 74 lunghezze di vantaggio su Sam Bennett, tuttavia in questa graduatoria le tappe più facili sono quelle che premiano di più e di conseguenza fra i traguardi volanti e l’arrivo ci saranno ancora in palio 90 punti, che matematicamente concedono a Bennett di sperare in un possibile ribaltone. I 47” che separano Lopez e Carapaz, oltre a determinare il terzo gradino del podio, sono naturalmente decisivi anche nella classifica dei giovani: la maglia bianca andrà dunque salvo imprevisti quest’anno a Miguel Angel Lopez. Per quanto riguarda infine la classifica Gpm, oggi a Roma naturalmente di Gran Premi della Montagna non ce ne saranno e dunque Chris Froome potrà festeggiare la prestigiosa accoppiata fra la maglia rosa e la maglia azzurra, che in gara sarà indossata da un Giulio Ciccone eccellente protagonista nelle tappe di montagna, ma che ha dovuto inchinarsi al re del Giro d’Italia numero 101.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2018

1 Chris Froome (Gbr) in 86h11'50"

2 Tom Dumoulin (Ned) +46"

3 Miguel Angel Lopez (Col) +4'57"

4 Richard Carapaz (Ecu) +5'44"

5 Domenico Pozzovivo (Ita) +8'03"

6 Pello Bilbao (Spa) +11'50"

7 Patrick Konrad (Aut) + 13'01"

8 George Bennett (Nzl) + 13'17"

9 Sam Oomen (Ola) + 14'18"

10 Davide Formolo (Ita) +15'16"

© Riproduzione Riservata.