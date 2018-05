DIRETTA / Barletta Unione Calcio Bisceglie (risultato live 2-2): si va ai supplementari! (Playout Eccellenza)

Diretta Barletta Unione Calcio Bisceglie: risultato live, le formazioni ufficiali della finale playout di Eccellenza, ultimo atto della stagione. Si gioca al Manzi-Chiapulin

27 maggio 2018 - agg. 27 maggio 2018, 18.25 Silvana Palazzo

Diretta Barletta Unione Calcio Bisceglie (Foto: LaPresse)

DIRETTA BARLETTA UNIONE CALCIO BISCEGLIE (2-2): SI VA AI SUPPLEMENTARI!

Sin dalle prime battute si capiva come la ripresa del match-salvezza tra Barletta e Bisceglie fosse molto più scoppiettante della prima frazione, comunque griffata dal gol del vantaggio per i padroni di casa di Saani. E così, dopo l’errore dal dischetto di Laboragine per un 2-0 che sarebbe stata una ipoteca per la salvezza dei biancorossi, ecco il pareggio di Mastropasqua a stretto giro di posta per un 1-1 che ha riacceso la partita. Infatti, dopo che lo stesso Saani al 66’ aveva mancato l’appuntamento col raddoppio personale, ecco che per il pubblico di casa arriva la doccia fredda esattamente alla mezzora, quando è Mignogna a deviare in rete il pallone servitogli da Bufi (entrato in campo solamente 180 secondo prima) e a portare in vantaggio il Bisceglie che dunque ribalta il risultato in questo secondo tempo dopo aver visto le streghe. Ma le emozioni allo stadio “Manzi-Chiapulin” non sono finite dato che al 78’ arriva il nuovo guizzo dei biancorossi che rimettono subito le cose in sesto e trovano la rete che potrebbe valere la salvezza: infatti, il vantaggio del Bisceglie dura solo tre minuti dato che il ghanese, naturalizzato nigeriano, Daniel Ola segna il punto del 2-2 facendo impazzire il pubblico sugli spalti. E dopo che Saani ha sfiorato il 3-2, il finale è incandescente: al minuto 45 il Bisceglie va vicino alla rete del 2-3 ancora con Mignogna ma Maragnino è bravo a intervenire, ripetendosi pochi secondi dopo anche su un tiro potente di Mastropasqua: ma non c’è più tempo, il match si chiude sul 2-2 e si andrà dunque ai supplementari. (agg. di R. G. Flore)

PAREGGIA MASTROPASQUA!

Il secondo tempo del match valevole per i playout salvezza pugliesi di Eccellenza tra Barletta e Bisceglie riparte con la verve col quale si era chiusa la prima frazione, accesa dal vantaggio biancorosso firmato da Saani: e infatti, pronti-via, e proprio i padroni di casa falliscono una clamorosa occasione per raddoppiare con Laboragine che si incarica dell’esecuzione di un tiro dal dischetto concesso già al 47’. Tuttavia, il tentativo del giocatore del Barletta è “telefonato” oltre che centrale e il portiere del Bisceglie, Amoroso, riesce a respingere. Gol sbagliato, gol subito: passano nemmeno quattro minuti e gli ospiti trovano il gol del pareggio con Mastropasqua, bravo a trovare lo spiraglio giusto con un tiro della distanza che non lascia scampo all’estremo difensore biancorosso: 1-1 e Bisceglie nuovamente in partita (51)! Nonostante la doccia fredda del gol, il Barletta si ripropone subito all’attacco con Ronzino, ma sul suo cross Tommasi è anticipato provvidenzialmente da Bartoli in calcio d’angolo (58’): e 180 secondi dopo è un altro cross di Ronzino a mettere per poco Saani nelle condizioni di raddoppiare. (agg. di R. G. Flore)

SAANI LA SBLOCCA AL 35'!

Dopo che i padroni di casa del Barletta erano andati vicinissimi al vantaggio al minuto 33, fiaccando finalmente le resistenze di un coriaceo Bisceglie, due minuti dopo ecco che arriva la rete che, di fatto, toglie il tappo al match: a siglare il punto del vantaggio è Mohamed Saani (già vicino alla marcatura al minuto 29, quando non aveva sfruttato al meglio un cioccolatino servitogli da varola), bravo ad avventarsi su un cross di Laboragine e con un bello stacco a infilare il numero uno avversario: 1-0 e Barletta in vantaggio sul finire della prima frazione di gioco (35’)! La replica dei corregionali arriva però dopo soli quattro minuti, quando a provarci è il biscegliese Mastropasqua ma sul suo calcio di punizione Maraglino è attento e sventa la minaccia. Si va così al riposo con i biancorossi avanti sul Bisceglie per 1-0 grazie al lampo di Saani arrivato dopo mezz’ora di gran calcio da parte dei padroni di casa e di alcune occasioni pericolose create. (agg. di R. G. Flore)

IN PALIO LA PERMANENZA IN ECCELLENZA

Ultimo atto della stagione per Barletta e Unione Calcio Bisceglie. Oggi al Manzi-Chiapulin di Barletta si gioca la sfida secca dei playout: in palio c'è la permanenza nel torneo di Eccellenza. Fischio d'inizio alle 16.30. La partita è diretta da Leonardo Mastrodomenico della sezione di Policoro, coadiuvato da Francesco Acquafredda e Daniele De Chirico, entrambi provenienti dalla sezione di Molfetta. Il Barletta, in virtù del migliore piazzamento in classifica rispetto agli azzurri, potrà giovare del fattore campo e di un “jolly”, quello dei due risultati a disposizione, vittoria o pareggio. L'Unione Calcio invece non ha alternative: per conquistare la salvezza deve vincere. Una gara da dentro o fuori a cui le due squadre arrivano dopo un mese di intensa preparazione. I biscegliesi devono fare però i conti con assenze importanti, a causa delle squalifiche di Nicola Di Pierro e Davide Ventura. Il bilancio stagionale degli incroci è di un pareggio e una vittoria in favore degli azzurri. È quella ottenuta trentacinque giorni fa nella partita che ha chiuso la stagione regolare. Il regolamento prevede tempi supplementari in caso di parità al 90' e salvezza della meglio classificata - il Barletta - in caso di ulteriore parità al 120'.

SQUADRE IN CAMPO!

Il Barletta è sceso in campo così: Maraglino; Ronzino, Varola, Ola, Grazioso; Cicerelli, Milella, Laboragine; Tommasi, Saani, Lieggi. Il Bisceglie ha risposto con Amoroso, M. Bartoli, Quercia, R. Bartoli, Mastropasqua, Palumbo, Quacquarelli, Dell’Oglio, Ventura, Mignogna, Di Pierro, Albano. «Siamo pronti, non ci siamo praticamente mai fermati da quando è finito il campionato. Abbiamo lavorato duro per farci trovare pronti a questo appuntamento, sapendo di avere la certezza di dover fare i playout. La posta in palio è altissima, abbiamo un solo risultato a disposizione. Credo che entrambe le squadre non faranno calcoli, cercando di vincere il match», ha dichiarato l'allenatore dell'Unione Calcio, Luca Rumma, a bat.iamcalcio.it. «Una retrocessione sarebbe un durissimo colpo per tutti: è chiaro che mi aspetto il tutto esaurito, se così non dovesse essere mi appello affinché questo avvenga», le parole invece del presidente biancorosso Di Leo a tuttocalciopuglia.com.

