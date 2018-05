Diretta Sbk 2018/ Superbike streaming video e tv, warm up e gara 2 (Gp Gran Bretagna)

Diretta Sbk 2018: info streaming video e tv, tempi e vincitore del warm up e della gara 2 del Gp di Gran Bretagna 2018. La Superbike fa ancora tappa a Donington.

27 maggio 2018 Michela Colombo

Tom Sykes (LaPresse)

Ultima tappa a Donington per questo weekend dedicato al Gran premio di Gran Bretagna: la Superbike torna infatti in pista oggi domenica 27 maggio per gli ultimi appuntamenti con l’asfalto inglese. Come da programma infatti si disputerà oggi il warm up e soprattutto la tanto attesa gara 2 che metterà in palio gli ultimi punti validi per la classifica del mondiale piloti. I protagonisti più attesi oggi in pista sono un po’ i soliti di questa prima parte della stagione: occhi puntati quindi alle Kawasaki come sulle Ducati senza dimenticare gli outsiders, sempre favoriti qui a Donington, dove pure le mutevoli condizioni del meteo potrebbero stravolgere il pronostico a pochi minuti dal via. Riepiloghiamo quindi gli orari della giornata, facendo il necessario calcolo del fuso orario esistente tra l’Italia e la Gran Bretagna. Il warm up sarà quindi atteso alle ore 10,45 e durerà come da programma fino alle ore 11.00 per la classe Sbk: gara 2 avrà invece inizio alle ore 14.00.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Come al solito per gli appuntamenti della domenica del Mondiale Superike è prevista copertura mediatica piuttosto ampia, almeno per la tanto attesa gara 2 della categoria Sbk qui a Donington. Ecco quindi che la prova sulla pista inglese sarà visibile in diretta tv su Italia 1 e Italia 2, canali disponibili sul digitale terrestre. Diretta streaming video garantita sia sul sito mediaset che al portale sportmediaset.com, totalmente gratuito. Consigliamo poi a tutti gli appassionati di rimanere collegati al profili social oltre a che al sito ufficiale della Superbike www.worldsbk.com, dove dopo una semplice iscrizione sarà pure possibile seguire il live timinig del warm up e della gara 2 del Gp della Gran Bretagna 2018.

L’ALBO D’ORO

In attesa di conoscere il vincitore anche della gara 2 del Gp di Gran Bretagna vediamo come si configura l’albo d'oro della pista di Donington, che come abbiamo già avuto modo di ricordare, si tratta una delle più antiche nel campionato della Superbike, anzi dove il mondiale delle derivate di serie ha mosso i suoi primi passi. Ecco quindi che il record di vittorie sull’asfalto inglese appartiene a Tom Sykes, che qui ha già toccato vetta 9 vittorie nella sua carriera oltre che 13 podi complessivi. Secondo gradino nell’albo d’oro per Fogarty (il cui record di vittorie 59 è stato pareggiato da Jonathan Rea a Imola pochi giorni fa): per il britannico sono stati 5 i successi e 9 i podi qui a Donington. Da segnalare poi che l’anno scorso al Gp di Gran Bretagna a la vittoria in gara 1 aveva arriso a Sykes: gara 2 invece vide la vittoria di Jonathan Rea, davanti proprio al comagno di squadra, con Davies al terzo gradino del podio.

© Riproduzione Riservata.