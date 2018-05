Giro d'Italia 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso e orari (ultima tappa Roma)

Diretta Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 21^ tappa Roma: percorso e orari dell’ultima frazione, con il circuito sui Fori Imperiali (oggi 27 maggio).

27 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Giro d'Italia 2018: oggi volata per chiudere (LaPresse)

Oggi la ventunesima tappa di 115 km interamente a Roma farà calare il sipario sul Giro d’Italia 2018. Si tratterà della classica “passerella” dedicata ai velocisti nell’ultima giornata di gara - quando non si chiude con una cronometro. Precisiamo innanzitutto che si tratta comunque di una tappa come le altre, che farà testo a tutti gli effetti per le classifiche di questo Giro d’Italia numero 101: si parla di passerella perché, con un tracciato completamente pianeggiante nel fantastico scenario dei Fori Imperiali al centro di Roma, sarà una giornata dedicata ai velocisti, con ritmi tranquilli nella prima fase, quando ci sarà spazio anche per brindisi e festeggiamenti per chi ha colto successi - a partire naturalmente dalla squadra della maglia rosa, che possiamo ormai considerare vincitore del Giro d’Italia 2018 - ma comunque per tutti coloro che sono arrivati sino al termine di questa avventura; avvicinandosi alla volata si farà sul serio, perché le ruote veloci faranno di tutto per conquistare una vittoria di prestigio nella Città Eterna, traguardo che farà gola a tanti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 21^ TAPPA

Per seguire il Giro d’Italia 2018 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono come di consueto Rai Due e Rai Sport + HD. I collegamenti per la ventunesima tappa a Roma saranno anomali a causa dell’orario diverso dal solito, come poi vedremo: si comincerà alle ore 15.30 direttamente su Rai Due, incentrata sulla telecronaca di Francesco Pancani e Silvio Martinello, ma non solo dato che durante il Processo alla Tappa ci sarà naturalmente ampio spazio per le premiazioni, mentre per le rubriche e la replica serale si tornerà su Rai Sport + HD. Il Giro d’Italia sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: appuntamento oggi a partire dalle ore 15.45. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d'Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

GIRO D’ITALIA 2018: PERCORSO ROMA ROMA (CIRCUITO FORI IMPERIALI)

La partenza della frazione odierna è in programma alle ore 16.00, seguendo l’esempio del Tour nella giornata finale a Parigi, dove si arriva da molto lontano visto che fino al giorno prima si combatte in genere su Alpi o Pirenei. Quest’anno si fa così anche al Giro: ieri eravamo a Cervinia e oggi ecco la Corsa Rosa nella capitale, dunque comprensibilmente si parte più tardi, anche perché da coprire ci saranno solamente 115 km quasi completamente pianeggianti, che verranno affrontati in meno di tre ore, dunque per le 19.00 potranno certamente cominciare le cerimonie di premiazione nello scenario impareggiabile dei Fori Imperiali. Dal punto di vista tecnico, il percorso di questa ultima tappa sarà composto da un circuito di 11,5 km da ripetere dieci volte, per un totale appunto di 115 km. Questo ampio circuito permetterà di toccare tutti i punti più interessanti del centro di Roma, anche se ciò vorrà dire anche affrontare le difficoltà che si possono incontrare nel centro di una grande città, dagli spartitraffico ad alcune curve impegnative e tratti in pavé sui classici sampietrini. Inoltre, come è noto, a Roma i saliscendi non mancano, dunque non sarà un tracciato esattamente pianeggiante: detto tutto questo, resta comunque il fatto che l’arrivo in volata sembra inevitabile. Poi, sarà festa per tutti!

