Italia Serbia/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Nations League maschile)

Diretta Italia Serbia: info streaming video e tv della partita, terzo match della prima settimana della Volleyball Nations league maschile. Contro gli azzurri c'è la nazionale di Grbic.

27 maggio 2018 Michela Colombo

Nikola Grbic - Diretta Italia Serbia (LaPresse)

Italia Serbia, è la partita in programma oggi domenica 27 maggio a Kraljevo, in Serbia: fischio d’inizio fissato alle ore 19.00 per il terzo banco di prova della nostra nazionale impegnata nella Volleyball Nations League. Dopo Germania e Brasile ecco un nuovo avversario durissimo per la compagine del ct Blengini: si è tratta quindi di un vero primo weekend di di fuoco per gli azzurri nel nuovo torneo targato Fivb e chiudere con un successo è ovviamente l’obiettivo numero 1 per l’Italia. La sfida però sarà tutt’altro che semplice: la potenza della nazionale guidata da Nikola Grbic (già tecnico della Blu Volley Verona, club che milita nella Superlega italiana) è ben nota, come è noto il potenziale delle individualità presenti in rosa (dove sono parecchi i giocatori che militano nel primo campionato italiano). Ci attende quindi un altro match ad alto tasso di spettacolo in questa Nations league di volley maschile.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita tra Italia e Serbia, attesa alle ore 19.00 non sarà visibile in diretta tv, ma solo in differita. L’appuntamento con la nazionale italiana di volley maschile sarà quindi alle ore 22.35 al canale Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. La diretta streaming video del match sarà quindi disponibile alla medesima ora attraverso il portale gratuito raiplay.it

RISULTATI E PRECEDENTI

Come gli appassionati di volley di vecchia data ricorderanno, lo scontro tra Italia e Serbia è da sempre uno dei più caldi e attesi: lo storico è quindi ben ricco di precedenti combattuti e molto vivaci, dei veri e propri spettacoli di grande sport. Dando quindi un occhio allo storico registrato negli ultimi anni, prima di dare la parola al campo, vediamo che dal 2009 a oggi sono stati registrati 22 testa a testa tra Europei, World League, Mondiale e amichevoli oltre che l’edizione 2012 dei Giochi olimpici. In tutto contiamo quindi 9 successi per gli azzurri e 13 affermazioni da parte della compagine serba, anche se la maggior parte di questi si è chiusa con un successo conseguito solo al tie break. Ricordiamo poi che l’ultimo precedente infine tra Italia e Serbia è occorso nella Final Four della World League 2016, dove le due nazionali si affrontarono in semifinale: allora fu successo dei serbi per 3-2 che vinsero poi l’oro mentre gli azzurri trovarono il quarto posto (sconfitta per 3-0 con la Francia).

