Karim Benzema al Napoli, il web ci crede: “Ha vinto la Champions, ora è pronto per il San Paolo”. I tifosi sperano nello sbarco allo stadio San Paolo del bomber transalpino

Karim Benzema è il grande sogno dei tifosi del Napoli per questo calciomercato estivo. Da quando è sbarcato a Castelvolturno Carlo Ancelotti, è cresciuto a dismisura l’entusiasmo nei supporters, che ora si attendono un mercato a livello del nome del tecnico di Reggiolo. L'obiettivo caldo, come detto, è quello del centravanti della nazionale francese di proprietà del Real Madrid. A rilanciare fortemente la candidatura del transalpino è il quotidiano Il Mattino, che stamane sintetizza l’umore dei tifosi azzurri con queste parole: «Ha vinto la Champions, ora anche Benzema è pronto per una nuova strepitosa stagione in azzurro». Sognare è lecito, anche perché in estate le Merengues potrebbero vivere una sorta di mini rivoluzione, a cominciare dall’addio di Cristiano Ronaldo.

QUESTIONE DI SOLDI

Il punto cruciale resta, come da copione, la somma da pagare e l’ingaggio da corrispondere a Benzema. Avendo un contratto fino al 30 giugno del 2021, l’ex Lione è blindatissimo dalle parti del Santiago Bernabeu, e di conseguenza Aurelio De Laurentiis dovrà essere molto convincente con Florentino Perez se vorrà portare a termine il colpo. Bisognerà quindi ragionare su cifre importanti, dell’ordine di almeno 50/60 milioni di euro per il cartellino, con l’aggiunta di un ingaggio dagli 8 milioni di euro in su. Cifre forse troppo elevate per il Napoli, a meno che non venga sacrificato qualche pezzo pregiato, leggasi uno fra Koulibaly, Hamsik, Jorginho e Insigne, giocatori che però Carlo Ancelotti starebbe cercando di trattenere. «Benzema guadagna quanto mezza squadra messa insieme, non arriverà mai», è un’altra voce circolante sul web, ma si diceva lo stesso anche di Ancelotti…

