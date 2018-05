Neutralizzazione al Giro d'Italia: cos'é e perché è scattata/ Video, tappa accorciata tra proteste e polemiche

Neutralizzazione al Giro d'Italia: cos'é e perché è scattata. Video, tappa Roma accorciata tra proteste e polemiche. I ciclisti hanno minacciato di fermarsi: ecco cosa è successo

27 maggio 2018 Silvana Palazzo

Neutralizzazione al Giro d'Italia (Foto: LaPresse)

Tensione al Giro d'Italia 2018 durante la 21esima e ultima tappa. Ci si aspettava grande spettacolo per i velocisti a Roma, ma è scoppiata invece una protesta dei ciclisti per ragioni di sicurezza. La corsa è stata infatti neutralizzata su richiesta dei corridori in particolare per le condizioni dei sanpietrini. È stato addirittura necessario sgonfiare le ruote per evitare rischi sul tracciato... I corridori hanno protestato per le condizioni della strada, segnata anche da buche, e ad un certo punto hanno minacciato anche di fermarsi. Radiocorsa ha allora informato che il tempo ufficiale di questa tappa del Giro d'Italia, in corso nella capitale su un circuito di 11 chilometri da ripetere 10 volte, verrà preso dopo il terzo passaggio sotto il traguardo dei Fori Imperiali. Il tempo serve infatti a stilare la classifica generale finale. In altre parole, la probabile volata di Roma sarà valida a tutti gli effetti, i tempi no. Froome ha dunque già vinto il Giro d'Italia di ciclismo, perché i tempi sono stati resi definitivi dopo il terzo passaggio. I giri rimanenti sono neutralizzati, quindi i Traguardi Volanti alla fine del quarto e sesto giro valgono solo per la classifica della maglia ciclamino.

NEUTRALIZZAZIONE AL GIRO D'ITALIA: COS'É E PERCHÉ È SCATTATA

Doveva essere una festa, una sorta di passerella conclusiva della corsa in rosa, ma una polemica rischia di rovinare la tappa del Giro d'Italia 2018 a Roma. Il percorso non è stato apprezzato da diversi ciclisti: spartitraffico pericolosi, restringimenti di strada, sanpietrini e qualche piccola buca.... I corridori hanno minacciato di fermarsi se la tappa non fosse neutralizzata con abbondantemente anticipo rispetto all’ultimo giro previsto. Chris Froome ha quindi chiesto che la tappa venisse accorciata: troppi 10 giri da correre in quelle condizioni. Volti tesi e trattative fittissime con la direzione di corsa che ha stabilito la neutralizzazione, e quindi la fine della corsa rosa, al termine del terzo giro. Sarà dunque passerella fino alla fine ad eccezione dello sprint. La neutralizzazion ha di fatto concluso il Giro d'Italia dopo i primi tre giri, quindi dopo quel momento non si è più corso per la classifica generale che è diventata definitiva. Si va avanti solo per la vittoria di tappa, e tutto lascia presagire ad una volata con Elia Viviani grande favorito. La vicenda ha inevitabilmente scatenato molte polemiche, sia in strada tra gli spettatori che sui social. Clicca qui per vedere il video del "conciliabolo".

© Riproduzione Riservata.