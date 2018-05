Palio di Siena 2018/ Sorteggio Contrade info streaming video e diretta tv: chi parteciperà il 2 luglio?

Palio di Siena 2018, sorteggio Contrade info streaming video e diretta tv: chi parteciperà il 2 luglio? Oltre alle 7 iscritte di diritto, oggi scopriremo gli ultimi 3 nomi...

27 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Palio di Siena (LaPresse)

Oggi, domenica 27 maggio alle ore 19.00, ci sarà un primo assaggio del Palio di Siena 2018, per la precisione quello del 2 luglio che si correrà come da tradizione in onore della Madonna di Provenzano. Manca poco più di un mese ormai e oggi dunque si terrà il sorteggio per stabilire quali saranno le tre Contrade che andranno ad aggiungersi alle sette partecipanti di diritto per comporre il gruppo di dieci Contrade che prenderanno parte al Palio di Siena del prossimo 2 luglio. Il sorteggio per il Palio di luglio si svolge infatti l’ultima domenica di maggio: per chi è meno avvezzo alle vicende del Palio di Siena, ricordiamo che ad ogni edizione partecipano 10 delle 17 Contrade che compongono la città di Siena. Sette sono quelle che non avevano preso parte al Palio del 2 luglio dello scorso anno e di conseguenza quest’anno sono iscritte di diritto: si tratta di Chiocciola, Nicchio, Oca, Drago, Lupa, Istrice e Valdimontone. Fra le dieci che hanno partecipato l’anno scorso (Giraffa, Leocorno, Pantera, Civetta, Tortuca, Aquila, Bruco, Onda, Selva e Torre) verranno dunque oggi estratte le tre che saranno in gara anche questa volta.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SORTEGGIO

Bisogna sottolineare che il sorteggio di oggi pomeriggio, per stabilire le ultime tre Contrade che prenderanno parte al Palio di Siena 2018 del 2 luglio, non sarà trasmesso in diretta tv oppure in diretta streaming video. Tutte le informazioni saranno al più presto date tramite il sito Internet ufficiale del Comune di Siena e quello espressamente dedicato al Palio, oltre ad essere naturalmente comunicate in Piazza del Campo.

CURIOSITÀ SUL SORTEGGIO DELLE CONTRADE PER IL PALIO DI SIENA

Al termine del sorteggio, per rendere noto il risultato a tutta la città di Siena, le bandiere delle tre Contrade estratte saranno collocate alle trifore del primo piano di Palazzo Pubblico, a fianco di quelle che partecipano di diritto alla Carriera del 2 luglio, della quale dunque conosceremo l’elenco completo dei partecipanti; le restanti sette saranno invece posizionate alle finestre del secondo piano. Vengono anch’esse estratte, dopo le tre fortunate, per stabilire l’ordine di sfilata nel corteo storico, al quale prendono parte tutte le Contrade di Siena. Naturalmente tutte e sette queste Contrade escluse saranno invece iscritte di diritto al Palio di Siena del 2 luglio dell’anno prossimo.

