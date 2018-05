Probabili formazioni/ Italia Arabia Saudita: diretta tv, orario, le notizie live (amichevole)

Probabili formazioni Italia Arabia Saudita: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti. L'amichevole segna l'esordio di Roberto Mancini come CT: quali saranno le sue scelte?

27 maggio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Italia Arabia Saudita (Foto LaPresse)

Italia Arabia Saudita, che si gioca alle ore 20:45 di lunedì 28 maggio a San Gallo, è la prima di tre amichevoli internazionali che la nostra Nazionale giocherà in questi giorni. Finalmente Roberto Mancini fa il suo esordio come Commissario Tecnico dopo l’interregno di Luigi Di Biagio, ma purtroppo l’Italia che si trova ad allenare è una nazionale che non giocherà i Mondiali e dovrà dunque fare da semplice sparring partner alle altre, trovandosi in un ruolo che non conosceva da addirittura 60 anni. Ad ogni modo c’è curiosità per scoprire quale sarà il primo undici scelto da Mancini, dunque andiamo a vedere quali possono essere dubbi e certezze dei due selezionatori alla vigilia dell’amichevole, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Italia Arabia Saudita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Italia Arabia Saudita, come tutte le partite della nostra Nazionale, viene trasmessa in diretta tv sulla televisione di stato: appuntamento dunque in chiaro per tutti sul canale Rai Uno, disponibile anche in alta definizione e naturalmente con la possibilità di attivare la diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e accedendo senza costi aggiuntivi al sito www.raiplay.it.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ARABIA SAUDITA

IL PRIMO 11 DI MANCINI

Grande curiosità per scoprire la prima Italia di Mancini: il tecnico dovrebbe giocare con un 4-2-3-1 e al momento i punti fermi non sono tantissimi. Uno è rappresentato da Gigio Donnarumma, che dovrebbe a tutti gli effetti essere il portiere titolare del nuovo corso; in difesa Bonucci e Alessio Romagnoli sono favoriti per giocare al centro, a destra possibile la presenza di Zappacosta mentre dall’altra parte se la giocano D’Ambrosio e Criscito, grande ritorno in azzurro. Le cose si complicano a centrocampo: manca Verratti, dunque possibile che Jorginho e Lorenzo Pellegrini (o Cristante) si prendano la mediana pur se l’italo-brasiliano è più adatto in una linea a tre, come dimostrato a Napoli. Sulla linea di trequarti Lorenzo Insigne è chiaramente il punto fermo, Immobile si è fermato per infortunio e dunque potrebbe esserci subito spazio per Balotelli, che a questo punto se la gioca con Belotti; a destra ballottaggio tra Florenzi e Federico Chiesa senza dimenticarsi di Verdi e Politano, che potrebbero agire come trequartista centrale a meno che in quella zona di campo non vada ad agire Cristante, che ha svolto benissimo il compito con l’Atalanta.

LE SCELTE DI PIZZI

Juan Antonio Pizzi condurrà l’Arabia Saudita al Mondiale dopo aver vinto la Coppa America con il Cile: anche per lui modulo 4-2-3-1. In porta va Al-Mosallem, in difesa stringono al centro i due Hawsawi (Omar e Osama) mentre sulle corsie laterali dovrebbero esserci Al-Shahrani a destra e Al-Harbi a sinistra. A formare la cerniera mediana a protezione della retroguardia ecco Al-Faraj e Al-Khaibri, che avranno ovviamente il compito di impostare la manovra ma anche e soprattutto rintuzzare gli assalti della nostra nazionale, prevedendo una partita maggiormente di contenimento; sulle fasce in posizione avanzata giocano Al-Sehiri (a destra) e Al-Jawsari sul versante opposto, Al-Jassim invece dovrebbe essere il trequartista che parte al centro di questa linea, a supporto dell’attaccante che potrebbe essere Al-Muwallad (gioca nel Levante) pur se forse il favorito rimane Al-Sahlawi.

IL TABELLINO

ITALIA (4-2-3-1): G. Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, A. Romagnoli, Criscito; Jorginho, Lo. Pellegrini; Florenzi, Cristante, L. Insigne; Balotelli

A disposizione: Perin, Sirigu, De Sciglio, Rugani, Caldara, D’Ambrosio, Baselli, Bonaventura, Mandragora, Politano, D. Berardi, F. Chiesa, Verdi, Bernardeschi, Belotti, Zaza

Allenatore: Roberto Mancini

ARABIA SAUDITA (4-2-3-1): Al-Mosallem; Al-Shahrani, Om. Hawsawi, Os. Hawsawi, Al-Harbi; Al-Faraj, Al-Khaibri; Al-Sehiri, Al-Jassim, Al-Dawsari; Al-Sahlawi.

A disposizione: Al-Qarni, Al-Owais, Al-Breik, Al-Mowalad, Jahfali, Al-Bulaihi, Al-Khaibari, Otayf, Al-Mogahwi, Al-Abed, Kanno, Bahebri, Al-Muwallada, Assiri

Allenatore: Juan Antonio Pizzi

