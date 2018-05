Roland Garros 2018/ Info streaming video e diretta tv, orario delle partite (tennis, domenica 27 maggio)

Diretta Roland Garros 2018, info streaming video e tv: inizia il torneo di tennis dello Slam, sulla terra rossa di Parigi. I campioni in carica sono Rafa Nadal e Jelena Ostapenko

27 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Roland Garros 2018: Rafa Nadal è il campione in carica (Foto LaPresse)

Finalmente ci siamo: nella giornata di domenica 27 maggio il Roland Garros 2018 apre le sue porte e lo fa, a partire dalle ore 11:00, con un breve antipasto dedicato al primo turno, con il grosso del programma che si aprirà invece lunedì. Due settimane dedicate al secondo Slam stagionale, il primo e unico sulla terra rossa; i giocatori arrivano sulla carta pronti visto che hanno avuto la possibilità di giocare i vari tornei di preparazione ma a Parigi, almeno in ambito maschile, le cose cambiano non di poco visto che qui bisogna vincere tre set per passare il turno. Non che a livello Wta le cose siano più semplici: si gioca sempre al meglio dei tre set, ma la pressione è totalmente diversa e infatti ci sono giocatrici che non sono ancora riuscite anche solo a fare ampia strada nei tabelloni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL ROLAND GARROS

Il Roland Garros 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport ed Eurosport 2, e dunque a poter assistere alle immagini saranno i possessori di un abbonamento al satellite o al digitale terrestre a pagamento. I primi potranno anche seguire le partite di Parigi su Sky Go, in generale la diretta streaming video sarà garantita dalla piattaforma Eurosport Player alla quale sarà possibile abbonarsi pagando una quota. Ricordiamo anche il sito ufficiale del torneo che trovate all’indirizzo www.rolandgarros.com, e i relativi account messi a disposizione sui social network: facebook.com/RolandGarros e, su Twitter, @rolandgarros.

IL TORNEO ATP

Chiaramente Rafa Nadal parte con tutti i favori del pronostico: ha già trionfato a Montecarlo, Barcellona e Roma fermandosi ai quarti a Madrid, e dimostrando di poter ancora dominare sul rosso come ai bei tempi. Lo spagnolo punta al Roland Garros numero 11, ma è già comunque il giocatore che in era Open ha vinto più volte lo stesso Slam; gli avversari potenziali di Rafa sono sempre gli stessi - non Roger Federer, che tornerà per la stagione sull’erba - a cominciare da Alexander Zverev e Dominic Thiem, vale a dire i due che ha battuto nelle finali dei Master 1000. Il giovane tedesco però deve ancora dimostrare di poter essere incisivo sulla distanza dei cinque set, e non sarà semplice; potrebbero approfittarne giocatori come Grigor Dimitrov e i tanti spagnoli (su tutti Pablo Carreno Busta), certamente più pronti a questi tornei anche se magari non arrivano proprio fino in fondo. Gli italiani si affidano come sempre a Fabio Fognini: il sanremese deve dimostrare che anche nei Major può fare la differenza, e prendersi finalmente il grande momento di una carriera buonissima ma senza il guizzo.

IL TORNEO WTA

Qui è molto più difficile individuare la favorita: diremmo quella Elina Svitolina che ha appena vinto a Roma (per il secondo anno consecutivo), ma c’è un motivo se fino a questo momento l’ucraina non ha mai brillato negli Slam. Allora, salgono le quotazioni di Simona Halep che in fondo ci arriva sempre, ma che ancora non ha messo un Major in bacheca e tende ad andare in crisi quando si tratta di vincere i titoli importanti; e di Garbine Muguruza, che va sempre a singhiozzi nel corso della stagione ma il Roland Garros lo ha vinto due anni fa, e battendo in finale una certa Serena Williams. A proposito: la campionessa in carica è Jelena Ostapenko che ovviamente si gioca le sue carte, ma occhio anche a una Maria Sharapova che è appena tornata nelle prime 30 della classifica e che sembra anche aver ritrovato un certo livello. Poco da segnalare su un movimento azzurro in crisi profonda: Sara Errani qui ha fatto una finale sei anni fa ma da tanto tempo non è quella giocatrice, Camila Giorgi per talento potrebbe fare strada ma la terra rossa non è mai stata la sua superficie preferita.

© Riproduzione Riservata.