Video/ Gavorrano Cuneo (0-0): highlights della partita (Play out serie C)

Video Gavorrano Cuneo (0-0): gli highlights della partita, valida come ritorno dei play out della Serie C. I piemontesi salvi grazie al successo dell'andata.

Video Gavorrano Cuneo (laPresse)

Si è chiusa senza reti la partita giocata allo Zecchini tra Gavorrano e Cuneo, con la compagine gialloblu che si arrende alla retrocessione in Serie D dopo aver perso la sfida dell'andata. La cronaca del match racconta tante, troppe occasioni fallite dalla formazione di Favarin, che non concretizza almeno tre palle gol importanti. I piemontesi, dal canto loro, giocano sulla difensiva, limitandosi a qualche ripartenza che nel corso della gara crea comunque scompiglio ai padroni di casa. Le occasioni più scottanti del match arrivano però nel finale, quando il Gavorrano colpisce una traversa piena con Damonte. Brivido per il portiere Moschin, che ringrazia il legno. Finisce senza gol la sfida, ma ciononostante i padroni di casa non riescono ad evitare la retrocessione in serie D, avendo sprecato la partita dell'andata, con un rigore fallito ed un uomo in meno. Di seguito il tabellino ufficiale dell'incontro.

IL TABELLINO

GAVORRANO 3-5-2: Falcone; Borghini (30'st Favale), Vitiello, Bruni; Gemignani, Damonte, Conti (12'st Maistro), Remedi (12'st Malotti), Ropolo; Brega (28'st Merini), Barbuti (12'st Moscati).A disposizione: Pagnini, Luciani, Papini, Reymond. All. Favarin.

CUNEO 4- 3-1-2: Moschin; Conrotto, A. Cristini, Zigrossi, Tentoni (1'st Bertoldi); Gerbaudo, Rosso (47'st Baschirotto), M. Cristini (24'st Di Filippo); Schiavi (41'st Secondo); Dell'Agnello (24'st Galuppini), Zamparo. A disposizione: Stancampiano, Bruschi, Boni, Pellini, Quitadamo, Maresca, Zappella. All. Viali.

Arbitro: Amabile di Vicenza.

CLICCA QUI PER IL VIDEO GAVORRANO CUENO (0-0) HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (da elevensport)

© Riproduzione Riservata.