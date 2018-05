Video/ Lecce Padova (0-1). highlights e gol della partita (Supercioppa Serie C)

Video Lecce Padova (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita, valida per la Supercoppa della Serie C. Il trofeo va ai patavini con 6 punti.

27 maggio 2018 Umberto Tessier

Video Lecce Padova (LaPresse)

Al Padova bastava un pari contro in del Lecce per alzare la Supercoppa di Serie C ma la compagine di casa ha voluto chiudere in bellezza e, grazie alla complicità di Perucchini su tiro di Cappelletti, ha portato a casa il risultato scatenando la festa a fine partita. Ceppelletti, tiro senza pretese dai venticinque metri, trova il goffo intervento di Perucchini che accompagna il pallone nella sua porta. Il Lecce prova a riequilibrarla ma si espone al contropiede del Padova che sfiora continuamente il raddoppio. Il Padova, portandosi a quota 6 punti nel mini girone, chiude la pratica ed alza la Supercoppa di categoria succedendo al Foggia. La compagine salentina era comunque consapevole della difficoltà estrema nel match odierno, visto che non avrebbero solo dovuto vincere ma avrebbero dovuto farlo con almeno 4quattro reti scarto per poter aggiudicarsi il trofeo. Già fuori dai giochi, invece, il Livorno che ha pagato la batosta contro il Padova.

IL MATCH

Lecce e Padova ora si rivedranno in serie B nella prossima, insieme al Livorno. Le tre neo promosse hanno vinto meritatamente i rispettivi gironi portando a casa l'obiettivo prefisso. Ritornando alla gara odierna, abbiamo assistito ad un match piacevole disputato senza grandi pressioni. Il pubblico di casa ha comunque applaudito i suoi a fine gara mentre il Padova iniziava la festa al Via Del Mare. Mancosu e Cisco sono stati i grandi protagonisti delle rispettive squadre. L'attaccante del Lecce ci ha creduto fino all'ultimo minuto provando a trascinare i suoi mentre Cisco ha fatto girare tutto l'impianto di gioco organizzato da mister Bisoli.

