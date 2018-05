Video/ Real Madrid-Liverpool (3-1): highlights e gol della partita (Finale Champions League)

Video Real Madrid Liverpool (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita, finale della Uefa Champions League 2017-2018, che si è disputata ieri sera a Kiev.

27 maggio 2018 Stefano Belli

Video Real Madrid Liverpool (LaPresse)

Il Real Madrid conquista quello che molti lavoratori italiani non hanno più, o non hanno mai avuto: la tredicesima. Sono infatti 13 le coppe dalle grandi orecchie alzate al cielo dai blancos, di cui 4 solamente negli ultimi 5 anni. Per 2 volte le merengues hanno battuto i cugini dell'Atletico nell'atto finale della Champions, e il prossimo 15 agosto le due squadre di Madrid si affronteranno nella Supercoppa Europea che quest'anno si disputerà a Tallinn, in Estonia. Due anni fa è arrivato il trionfo di Cardiff con il pesante 4 a 1 inflitto alla Juventus, ieri a Kiev gli uomini di Zidane hanno regolato il Liverpool per 3 a 1. Dopo un primo tempo equilibrato in cui a fare la notizia, più che le giocate dei protagonisti, è l'infortunio di Salah che si sloga la spalla sinistra come conseguenza di un duro contrasto con Sergio Ramos, nella ripresa si consuma lo psicodramma di Loris Karius, portiere del Liverpool che nel corso della stagione ha scalzato Simon Mignolet dalle gerarchie della squadra. L'estremo difensore tedesco raccoglie il cross di Kroos e rilancia il pallone senza accorgersi che nei dintorni c'è un certo Karim Benzema, l'attaccante francese senza neanche accorgersene gonfia la rete e sblocca la contesa. Gli errori non finiscono qui per Karius che all'83', dopo essere stato trafitto dalla rovesciata spettacolare di Bale, si fa bucare le mani da un tiro innocuo e telefonato dell'attaccante gallese, una macchia che rischia di restare indelebile sulla sua carriera. Al triplice fischio di Mazic i compagni e lo stesso Klopp hanno provato vanamente a consolarlo, i tifosi del Liverpool lo hanno applaudito ma non bastati a rincuorarlo, Karius è consapevole di averla combinata grossa stasera e non sarà facile riprendersi da una figuraccia simile in mondovisione. Anche senza Salah, il Liverpool ha provato a rimanere a galla grazie a Mané che si è caricato la squadra sulle spalle firmando la rete del momentaneo pari, poi sull'1-2 il numero 19 dei reds ha però colpito il palo a portiere battuto, se quel pallone fosse entrato ora staremmo commentando un risultato diverso, o forse no.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Gareth Bale, l'uomo della serata: "Il calcio è uno sport dove si perde e si vince in 11, la gara di stasera non fa eccezione. Mi è dispiaciuto molto non esserci dall'inizio ma bisogna saper lasciare il segno anche entrando in corso d'opera. Anche questa stagione ci ha riservato grosse soddisfazioni, sebbene in Liga non siamo mai stati realmente in corsa per il titolo. Abbiamo dimostrato di avere ancora fame di vittorie col passare degli anni".

La versione di Cristiano Ronaldo, che non ha segnato il segno come gli anni scorsi: "È sempre bello raggiungere l'obiettivo che ti sei prefissato a inizio stagione, è stata dura arrivarci, quest'anno ancora di più rispetto al passato. Eravamo consapevoli che il Liverpool ci avrebbe messo in seria difficoltà, le finali nascondono parecchie insidie ma ormai sappiamo come affrontarle nel migliore dei modi. Risultato giusto, vittoria meritata, siamo entrati nella storia".

Non poteva mancare il commento di Zinedine Zidane, l'allenatore del Real Madrid: "Non ho segreti da nascondere, la chiave dei miei successi è la squadra che a distanza di anni continua a lavorare duramente, compiendo enormi sacrifici per confermarsi vincente in Europa. Il talento aiuta ma senza l'allenamento non vai da nessuna parte, a me è toccato assemblare il tutto e dare la giusta armonia a un gruppo di campioni insaziabili. A parte il campionato dove non abbiamo mai brillato, anche in questa stagione non ho molto di cui lamentarmi".

REAL MADRID LIVERPOOL, GOL E HIGHLIGHTS: IL VIDEO

IL TABELLINO

REAL MADRID-LIVERPOOL 3-1 (0-0)

REAL MADRID (4-3-1-2): Navas; Carvajal (36' Nacho), Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco (61' Bale); Benzema (89' Asensio), Cristiano Ronaldo. All. Zinedine Zidane.

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner (83' Emre Can), Henderson, Wijnaldum; Salah (30' Lallana), Firmino, Mané. All. Jurgen Klopp.

ARBITRO: Milorad Mazic (SRB).

AMMONITI: Mané (L).

RECUPERO: 3' pt e 3' st.

MARCATORI: 51' Benzema (RM), 55' Mané (L), 65' e 83' Bale (RM).

